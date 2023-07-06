Пенс допустил возможность столкновения американских войск с российскими силами

Бывший вице-президент США допустил такой сценарий в случае поражения Украины в войне с Россией, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Бывший вице-президент США Майк Пенс допустил, что США могут оказаться в ситуации, когда им придется отправить войска для противостояния силам Владимира Путина, если Украина проиграет войну с Россией.

Пенс заявил об этом, выступая в радиопередаче «Шоу Хью Хьюитта», где он сказал, что «происходящее в Украине прямо сейчас – это не просто война, это зло».

Потенциальный кандидат в президенты от Республиканской партии, Пенс на прошлой неделе неожиданно приехал в Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и осмотрел места, пострадавшие от российских атак.

«Я уехал оттуда, как никогда убежденный в том, что в наших национальных интересах оказать украинским военным поддержку, которая им нужна для борьбы и отражения российского вторжения», – сказал Пенс.

«Я не сомневаюсь, что если Владимир Путин займет Украину, то пройдет не так много времени, прежде чем российские военные пересекут границу, и нам придется отправить наших мужчин и женщин сражаться против них», – продолжил он.

«Поэтому если вы готовы сражаться с врагами США на вашей земле, мы предоставим вам средства для борьбы с ними, чтобы нашим мужчинам и женщинам в форме не пришлось сражаться с ними, – заявил Пенс. – И я буду выступать за это в ходе нынешней кампании по всей стране».