Развлекательные мероприятия в Районе залива Сан-Франциско на День независимости

Развлекательные мероприятия и фейерверки в Районе залива Сан-Франциско в выходные, посвященные Дню независимости.

Сан-Франциско, 4 июля

Если не будет тумана, в Сан-Франциско можно будет насладиться синхронизированным фейерверком, который запускается с барж в Заливе, рядом с Pier 39 и Aquatic Park. Вы можете наблюдать его также с высотных мест, например с Coit Tower, Tank Hill, Bernal Heights или с пирсов у конца Fort Mason.

Сан-Хосе, 4 июля

В Сан-Хосе намечается бесплатный фейерверк в районе Discovery Meadow. Мероприятие стартует в 7 ч. вечера.

Маунтин-Вью, 4 июля

Во время фейерверка, который состоится в Shoreline Amphitheater, будет аккомпанировать симфонический оркестр Сан-Франциско. Начала в 8 вечера.

Конкорд, 4 июля

Во вторник, 4-го июля, в Конкорде состоится парад, а затем фестиваль с фейерверками в Mt. Diablo High School. Начало шоу фейерверков в 9 вечера.

Ричмонд, 3 июля

Ежегодный фейерверк намечается 3 июля в парке Richmond Marina Bay. Фейерверк начнется в 21:15.

Парад, фестиваль и фейерверки в Редвуд-Сити

Празднование Дня Независимости в Редвуд-Сити 2023 года предлагает целый день веселья, включая завтрак из блинов, ежегодный парад (в 10:00), фестиваль и, самое главное, фейерверки в 21:30.

Парад 4 июля в Напе

Клуб “Напа Санрайз Ротари” организует ежегодный парад в честь Дня Независимости в историческом центре города Напа 4 июля 2023 года в 10:00. Фейерверков не намечается.

Фейерверк в рамках Четверга Июля в Купертино

В День Независимости город Купертино организует красочный фейерверк в небе над Купертино. Фейерверк будет запущен из Хайд Мидл Скул и начнется в 9:30 pm.

Стэнфорд, 1 июля

В Стэнфорде также планируется запуск фейерверков, что произойдет на территории Stanford Stadium, однако это мероприятие платное. Начало в 10 pm.