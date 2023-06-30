Госдепартамент: США не планируют направлять свои войска в Украину

США продолжат поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии, однако не планируют направлять туда свои войска, заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. Об этом сообщает Русская служба «Голоса Америки».

«Президент очень четко заявил, что американские войска не будут находиться на территории Украины», – заявил на брифинге в среду, 29 июня, Мэтью Миллер. Он напомнил, что США на днях объявили о «выделении дополнительных 500 миллионов долларов в качестве дополнительной помощи Украине в сфере безопасности, в том числе и на нужды продолжающегося контрнаступления».

Миллер также отметил, что на предстоящем саммите в Вильнюсе «вы увидите ощутимую поддержку Украины со стороны НАТО, включая поддержку со стороны США».

«Мы действительно ожидаем, что на саммите НАТО будет представлен значительный пакет поддержки, как политической, так и практической, для Украины», – отметил представитель Госдепартамента.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предположил, что некоторые страны НАТО, признающие критическую важность отражения российской агрессии, могут рассмотреть вопрос об отправке своих войск в рамках созданной ими коалиции для помощи в защите Украины.

«Если НАТО не сможет договориться о четком пути продвижения Украины вперед, существует четкая возможность того, что некоторые страны по отдельности могут принять меры. Мы знаем, что Польша принимает активное участие в оказании конкретной помощи Украине. И я не исключаю, что Польша будет еще более активно участвовать в этом контексте на национальной основе, а за ней последуют страны Балтии, возможно, включая ввод войск на территорию Украины», – заявил Расмуссен в интервью газете Guardian.