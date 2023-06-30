Верховный суд заблокировал план Байдена по списанию студенческих займов

Часть республиканцев-кандидатов в президентской кампании 2024 уже поддержали решение Верховного Суда по студенческим кредитам. Об этом пишет Русская служба «Голоса Америки».

«Я считаю, что решение суда отменить наш план по облегчению студенческого долга является неправильным. Эта борьба не окончена», – заявил президент США Джо Байден, пообещав анонсировать дополнительные шаги, чтобы найти другие способы помочь американцам из небогатых семей оплачивать университетское образование.

«План моей администрации по облегчению студенческого долга стал бы спасательным кругом, в котором нуждались десятки миллионов трудолюбивых американцев, пытающихся оправиться от пандемии, которая случается раз в столетие. Почти 90 процентов льгот по нашему плану пошли бы заемщикам, зарабатывающим менее 75 000 долларов в год, и эти планом не смогли бы воспользоваться те, кто зарабатывает больше 125 000 долларов в год. Это изменило бы жизнь миллионов американцев и их семей. И это было бы хорошо для экономического роста, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», – заявил Байден.

План прощения студенческих долгов администрации Байдена был важным пунктом экономической программы его администрации и выполнением предвыборных обязательств, так как, будучи кандидатом в президенты, Байден обещал молодым американцам облегчить их долговое бремя.

По информации телекомпании СNN, сейчас задолженность по федеральной студенческой ссуде на одного заемщика составляет в среднем 37 338 долларов. Задолженность по частному студенческому кредиту составляет в среднем 54 921 доллар на одного заемщика.

Сейчас в США 45,3 миллиона человек имеют задолженность по студенческим кредитам; 92% из них – по федеральным займам.

Байден заявил в пятницу, что «лицемерие республиканских выборных должностных лиц ошеломляет. У них не было проблем с миллиардными кредитами для бизнеса, связанными с пандемией, включая сотни тысяч, а в некоторых случаях и миллионы долларов для собственного бизнеса. И эти кредиты были прощены. Но когда дело дошло до оказания помощи миллионам трудолюбивых американцев, они сделали все, что в их силах, чтобы остановить это».

Байден отметил успехи, которые его администрация достигла на пути облегчения финансового бремени для малоимущих американцев и представителей среднего класса.

«Хотя сегодняшнее решение разочаровывает, мы не должны упускать из виду достигнутый нами прогресс – исторические увеличения суммы федеральных безвозмездных грантов (Pell grants); списание ссуд учителям, пожарным и другим лицам, находящимся на государственной службе; и создание нового плана погашения долга, чтобы для тех, кто получил кредит на образование, сумма ежемесячной выплаты не превышала более 5 процентов их дохода»

Часть республиканцев-кандидатов в президентской кампании 2024 уже поддержали решение Верховного Суда по студенческим кредитам.

Так бывший вице-президент в администрации Трампа Майкл Пенс заявил, что план Белого дома по прощению долгов американцам с небольшими зарплатами – это была «помощь, которая субсидирует образование элит за счет трудолюбивых американцев».

«Я рад, что суд отклонил попытку радикальных левых использовать деньги налогоплательщиков, которые играли по правилам и погасили свои долги, чтобы списать долги банкиров и юристов в Нью-Йорке, Сан-Франциско и в Вашингтоне – округе Колумбия», – прокомментировал Пенс.

Бывшая посол США в ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли назвала план Байдена по списанию студенческих долгов «захватом власти» и сказала, что Верховный суд был прав, заблокировав его. «Президент не может просто махнуть рукой и отменить займы для студентов, которым он отдает предпочтение, не принимая во внимание всех тех, кто усердно работал, чтобы погасить свои долги, или сделал другой выбор карьеры».