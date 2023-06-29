Капеллан Управления Шерифа Округа Лос-Анджелес о суициде

Самоубийство – Суици́д (от лат. sui caedere «убивать себя») — преднамеренное прекращение собственной жизни, как правило, самостоятельное и добровольное.

Запретная тема, о которой не хочется говорить, особенно в Церкви… Существует некое заблуждение, что если о суициде с кем-то поговорить, то это может спровоцировать человека на этот шаг. Однако, это полное заблуждение и ложь! Абсолютно дьявольская ложь, которая ежегодно уносит жизни миллионов людей.

Напротив, потенциальный самоубийца перекладывает ответственность за свой шаг на окружающих. В большинстве случаев он об этом говорит и так или иначе показывает свои намерения. Этот процесс можно остановить, если знать, с чем имеешь дело. Это очень важно понимать для душепопечительской работы, особенно для славянских служителей и церквей.

Статистически, страны бывшего СССР входят в десятку «чемпионов» по самоубийствам. Причем, 80% от общего числа суицидов приходится на мужчин чаще всего в возрасте 40-50 лет, т.е. в самом расцвете сил. Говоря о причинах самоубийств, то 50% происходит на почве семейных проблем. Но существует еще несколько причин, таких как:

критический инцидент

серьезные заболевания в семье

самоубийство в семье

смерть близких

потеря цели в жизни

крах нормальной жизни

Практически каждый человек, замышляющий самоубийство, будет проявлять свой настрой через поведенческие и словесные симптомы.

Симптомы, которые вы можете увидеть

Словесные

Суицидные комментарии. Не прямые суицидные комментарии типа «Я больше так не могу», «всем бы было лучше, если бы меня не было», а такие, казалось бы, вполне нормальные вопросы «Как составить завещание?» «Сколько стоит страхование жизни»? «Можете ли вы позаботиться о моих детях, если со мной что то случится?»

Поведенческие

Не смертельный, но опасный перебор с алкоголем и снотворным. Опасное маневрирование как на дороге, так и в других рискованных ситуациях. Откладывание денег на похороны, приведение в порядок важных дел, составления завещания и тд. Резкое изменение в поведении: они могут стать неожиданно спокойными, т.к. знают, что осталось немного.

На работе и в профессиональной деятельности у таких людей уменьшается продуктивность, не хотят принимать решения, нестабильны в настроении, испытывают чувство безнадежности, хотят быть ближе с людьми или, наоборот, отстраняются. Общее заторможенное состояние, хроническая усталость; им ничего не интересно, в особенности то, что было интересно раньше. Принимают участие в смертельно рискованных делах.

Пусть Господь даст вам мудрости и понимания!



Пастор Олег Гулин, Капеллан Управления Шерифа Округа Лос-Анджелес