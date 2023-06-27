ЧВК «Вагнер» вновь прибывает в Беларусь

Эксперты оценивают, насколько прочным может быть “союз” Александра Лукашенко и Евгения Пригожина, пишет Анна Плотникова из VOA.

Через день после того, как стало известно, что отменяется инспирированный Евгением Пригожиным «Марш справедливости» на Москву, который как в мире, так и в само России многие называют попыткой вооруженного мятежа, с обращением к гражданам Российской Федерации выступил президент РФ Владимир Путин.



В начале записанного заранее пятиминутного ролика Путин поблагодарил россиян «за выдержку, сплоченность и патриотизм», отметив, что «была проявлена высочайшая консолидация общества, исполнительной и законодательной власти на всех уровнях».



Независимые наблюдатели, тем временем, отмечают, что многие российские граждане вполне дружелюбно отнеслись к появлению в центре Ростова-на-Дону боевиков-вагнеровцев, взявших под контроль здание регионального штаба ВС РФ.



Путин также заверил сограждан, что «вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен» для того, чтобы предотвратить гражданскую войну, развязать которую «хотели враги России: и неонацисты в Киеве, и их западные покровители, и разного рода национал-предатели».



Президент России не стал комментировать тот факт, что за 24 часа “марша” вагнеровцам за сутки удалось пройти 780 км, фактически не встретив сопротивления.



Далее, поскольку по словам Путина «враги» всех мастей просчитались, и «Марш справедливости» был остановлен самим Пригожиным, Владимир Путин решил проявить «милость к падшим», у которых «есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет – сможет уйти и в Белоруссию».



Путин также поблагодарил Александра Лукашенко «за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации».



«Лукашенко – не тот человек, который будет принимать у себя военизированную структуру без того, что она будет ему подотчетна»



В понедельник вечером появилось и краткое видеообращение Евгения Пригожина, в котором он сказал: «Александр Григорьевич Лукашенко протянул руку и предложил найти дальнейшие пути работы для ЧКВ “Вагнер” в законной юрисдикции». Владелец частной военной компании также отметил, что Лукашенко обратился к нему уже после того, как было принято решение разворачивать колонны вагнеровцев.



Однако, насколько возможно в действительности «плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество» между Лукашенко и Пригожиным, учитывая инцидент лета 2020 года, когда спецслужбы Беларуси “положили лицом вниз” три десятка «вагнеровцев»? И есть ли нечто, что может объединять их интересы?



С таким вопросом корреспондент Русской службы «Голоса Америки» обратилась к политологу Дмитрию Болкунцу.



По его мнению, тактический союз Лукашенко и Пригожина носит временный характер. «Полагаю, что переход “Вагнера” в Беларусь не был идеей самого Лукашенко, а навязанной ему позицией. Ведь возник вопрос, а куда девать группу “Вагнера”? В Казахстан их бы не пустили, в Армении их бы не приняли, а до Африки еще добраться надо. А Беларусь в этом плане подходила для того, чтобы их туда временно отправить. Таким образом, это было компромиссное решение, которое Лукашенко поддержал», – считает Дмитрий Болкунец.



Эксперт также обратил внимание, что в двух обращениях Владимира Путина ни разу не прозвучала фамилия Пригожина, а сам он выглядел очень рассерженным «Конспирологические версии о том, что это – сложная многоходовка Кремля, не убеждают. Путина очень жестко унизили перед всем миром, сложно представить себе страну, где группа вооруженных до зубов людей колоннами мчится на столицу с политическими требованиями. Ни в Китае, ни в Германии, ни в Соединенных Штатах такое невозможно, а в России – возможно. Мы видели какое-то мини-ГКЧП в прямом эфире. Не хватало только “Лебединого озера”», – комментирует он.



Дмитрий Болкунец также считает, что Путин обязательно будет мстить Евгению Пригожину. А вот инцидент с «вагнеровцами» в Беларуси три года назад исчерпан, тем более что он не касался лично Пригожина. «А сейчас ситуации была более горячая и опасная для Лукашенко. Ведь если в России власть зашатается, то у него будут большие неприятности. Поэтому я думаю, что он был сам заинтересован в том, чтобы быстрее был потушен “пожар”, который с каждым часом разгорался в России.



Но надо понимать, что Лукашенко – не тот человек, который будет принимать у себя военизированную структуру без того, что она будет ему подотчетна. Поэтому, большой вопрос: что он будет с ними делать, сколько человек к нему приедет, какой будет контингент этой группы? Судя по событиям последних месяцев, в группе “Вагнера” много заключенных, которых Пригожин рекрутировал и дал им путевку на свободу. А для Лукашенко эти люди – отбросы общества. Он в свое время сам был тюремным надзирателем в Шкловской колонии, и это – не тот контингент, который ему нужен, тем более что сейчас в Беларуси много своих заключенных, в том числе – политических», – убежден собеседник «Голоса Америки».