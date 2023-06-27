США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на $500 млн

Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что поставляемая Киеву военная техника будет способствовать успеху украинского контрнаступления, пишет Русская служба «Голоса Америки».

В соответствии с полномочиями, делегированными президентом Байденом, госсекретарь Энтони Блинкен санкционировал предоставление 41-го пакета вооружений для Украины из запасов Пентагона.



В рамках пакета будет предоставлено американское оружие и оборудование на сумму 500 миллионов долларов.



«Этот пакет помощи в сфере безопасности поддержит нынешние контрнаступательные операции Украины с помощью оборудования, непосредственно отвечающего потребностям Украины на поле боя сегодня», – говорится в заявлении Блинкена, опубликованном Госдепартаментом во вторник.



Пакет помощи включает в себя бронемашины Bradley и Stryker, дополнительные боеприпасы для систем ПВО, артиллерии и реактивных систем залпового огня, противотанковое оружие, противорадиационные ракеты, высокоточные авиационные боеприпасы и другие необходимые ресурсы «для повышения боеспособности украинских сил на поле боя, помощи в возвращении суверенной территории Украины и защиты своих сограждан».



«Несгибаемое мужество и сплоченность народа Украины продолжают вдохновлять весь мир. Россия начала эту неспровоцированную войну против Украины. Россия может прекратить ее в любой момент, выведя свои войска из Украины и прекратив жестокие нападения на города и людей Украины. Пока Россия не сделает этого, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут едины с Украиной, и так долго, как это потребуется», – подчеркивается в заявлении Блинкена.