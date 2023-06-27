“На работу” в аэропорт Сан-Франциско взяли кота, свинку, кролика и целую команду собак

В Wag Brigade международного аэропорта Сан-Франциско работают котик, свинка, кролик и целая команда собак.

В команду сертифицированных терапевтических животных аэропорта SFO Wag Brigade теперь входит спасенный с улиц города кот по имени Дьюк (Герцог).

Кот Дьюк Эллингтон Моррис был обнаружен голодающим в колонии диких кошек в Сан-Франциско. Он провел некоторое время в Центре по уходу и контролю за животными, где котика заметили и он вскоре получил сертификат зоотерапевта, помогающего людям всех возрастов справляться со стрессом, когда они больше всего в этом нуждаются.

С коллегами Дьюка по Wag brigade, среди которых свинка Лилу, кролик Алекс, австралийская овчарка Роман и собаки других пород, можно ознакомиться на сайте аэропорта. Тщательно отобранных по темпераменту и пригодности для работы в аэропорту животных можно узнать по жилету с надписью «Погладь меня!» (“Pet me!”).

Запущенная в декабре 2013 года SFO «Wag Brigade» доставляет обученных животных, чтобы сделать пассажирские перевозки более приятными.