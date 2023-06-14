Кто виноват в подрыве Каховской плотины?

Кто виноват во взрыве Каховской плотины? Я не люблю писать очевидные вещи. Для любого следящего за войной очевидно, что это ещё один этап преступной российской агрессии. Мы знаем из СМИ, что был зафиксирован взрыв и затоплена большая территория. Это экологическая катастрофа, погибли люди.

Однако более осторожный анализ на Западе вызывает волну негодования в проукраинском информационном пространстве. Народ требует безоговорочного обвинения против России от официальных лиц, СМИ и других организаций, как это делают многочисленные коммерческие блоггеры в поиске лайков и подписчиков. Извините, но западные структуры так не работают (и не должны работать).

Прежде всего, есть разница между «очевидно» и жёсткими доказательствами. Доказательства не всегда есть и не всегда сразу. Доказательства позволили бы официальным лицам сделать какие-то заявления или «слить» какую-то информацию в СМИ. Тогда СМИ, в свою очередь, смогли бы что-то опубликовать со ссылкой на «официальные источники», а все остальные организации сослались бы на СМИ.

Журналисты-репортёры не могут бить себя в грудь и кричать о своей уверенности. Тем не менее во многих изданиях появился достаточно подробный анализ ситуации, в котором Россия представлена как наиболее вероятный организатор и исполнитель подрыва плотины.

Прежде всего СМИ ссылаются на анализ экспертов о том, что был зафиксирован взрыв. Масштабы повреждений говорят о том, что взрыв был сделан изнутри, а не от попадания ракеты. Допускается, что плотину прорвало в результате износа и недостаточного обслуживания, но эта теория считается значительно менее вероятной.

Во-вторых, это преступление принципиально выгодно для России и только для России. Поскольку Украина начала контрнаступление, а часть линии фронта прошла по Днепру, этот искусственно созданный потоп может усложнить наступательные задачи ВСУ.

В-третьих, плотина была оккупирована российскими войсками. Поэтому заминировать и взорвать это сооружение намного проще тем, кто и так его контролирует. Здесь и мотив, и возможности совершения преступления.

И наконец, репутация России говорит о том, что они постоянно совершают военные преступления без каких-либо сдерживающих факторов и патологически лгут. Поэтому если выбор между официальными заявлениями России и Украины, то верить нужно Украине.

Хотя, если у меня есть выбор, я предпочитаю полагаться на американскую разведку, заявления американских официальных лиц и уважаемые американские СМИ. По многим причинам, в том числе потому, что у них практически идеальная репутация, там работают профессионалы своего дела, и они не спешат быть первыми с непроверенной информацией или занять какую-то выгодную для себя позицию, собрать лайки или увеличить «тираж».

Иными словами, я полагаюсь на достоверные американские источники приблизительно по той же причине, по которой любители быстрых и однозначных ответов предпочитают популистских блоггеров.

Дмитрий Абрамсон