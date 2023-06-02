Ереван не является союзником Москвы в войне против Украины

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не является союзником России в войне в Украине, а Ереван обеспокоен влиянием этой войны на отношения с другими странами.

Армения является членом военного альянса Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который возглавляет Москва, и рассчитывает на помощь России в противостоянии с соседним Азербайджаном за территорию Нагорного Карабаха, продолжающееся уже более 30 лет.

Однако в интервью чешскому телеканалу CNN Prima News в Праге 31 мая Пашинян сказал, что членство Армении в межгосударственных организациях, которые возглавляет Россия, создает впечатление на Западе, будто Ереван является союзником Москвы. На самом деле это не так, сказал Пашинян, и российская власть тоже это понимает.

“Мы не являемся союзниками России в войне с Украиной. И мы ощущаем эту войну, этот конфликт – это тревога, потому что это непосредственно влияет на все наши отношения”, – сказал Пашинян, добавив, что Армения чувствует себя зажатой между двумя сторонами.

“На Западе считают, что мы союзники России… в России видят, что мы им не союзники в войне в Украине, а получается, что мы никчемные союзники в этой ситуации, а значит, мы уязвимы”, – сказал Пашинян.