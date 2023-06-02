Украинский анимационный фильм “Мавка” собирает полные залы зрителей в американских кинотеатрах. Об этом пишет Украинская служба новостей “Голоса Америки”.

Анимационный фильм по мотивам “Лесной песни” Леси Украинки вышел в прокат на больших экранах в США. Работу над лентой украинцам удалось завершить, несмотря на полномасштабную войну. В настоящее время “Мавка”, по словам продюсеров, является самым кассовым украинским фильмом.

24 мая состоялась премьера украинского фильма “Мавка” в Вашингтоне. Чтобы посмотреть фильм, многие зрители пришли в вышиванках. Американец Аланте впервые в жизни надел украинскую рубашку на просмотре украинского фильма. Перед премьерой он кратко ознакомился со сценарием “Лесной песни” Леси Украинки, однако ему не удалось правильно произнести имя Мавки после нескольких попыток, и он назвал главную героиню Маквой…

Анимационная лента по мотивам “Лесной песни” Леси Украинки вышла в прокате в США на двух языках: украинском и английском. Однако в английской версии звучат украинские песни, в том числе “Веснянка” от группы “ДахаБраха”.

Множество зрителей в американской столице – украинцы. София Виллис, зрительница “Мавки”, после просмотра рассказала, что с радостью увидела в фильме много украинских элементов: “Я всегда восхищалась костюмами, их можно увидеть на украинских фестивалях, а это сказочный фильм. Я просто люблю этот фильм.”

Съемки фильма “Мавка” начались еще до начала российско-украинского конфликта. Режиссером картины стал Юрий Куцев. Работа над фильмом продолжалась несколько лет и стала настоящим вызовом для команды, которая несмотря на сложности, смогла завершить проект. Премьера “Мавки” состоялась в Украине 12 октября 2017 года, а в США фильм вышел на экраны 18 мая 2023 года.