Союзники поставили Украине 98% обещанного вооружения

Глава Пентагона рассказал об основных аспектах военной помощи Украине, сообщает VOA.

В четверг на 12-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что в недавно объявленный пакет военной помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов будут включены боеприпасы для систем HIMARS, противотанковые системы и ракеты с лазерным наведением.



По словамОстина, речь идет о части более крупного пакета военной помощи на 1.8 миллиарда долларов, которую США обязались предоставить Украине.



В последнем пакете в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины США профинансировали дополнительные системы ПВО и боеприпасы, заявил Остин, добавив, что пакет также включает оборудование, которое позволит интегрировать системы ПВО Украины с пусковыми установками, ракетами и радарами ПВО членов Контактной группы. Также предоставятся больше 155-миллиметровых артиллерийских снарядов наряду с обучением, техническим обслуживанием и поддержкой.



Остин сообщил, что некоторые члены Контактной группы выступили недавно с важными заявлениями.



Германия обязалась предоставить Украине больше танков «Леопард», боеприпасов, боевых беспилотников и другое оборудование в рамках пакета стоимостью почти 3 миллиарда долларов.



Дания также объявила о новом пакете, который включает в себя поддержку ПВО и средства обеспечения боевых действий, в частности, машины для разминирования, мобильные мосты и ремонтно-эвакуационные автомобили.



Франция также предоставила Киеву новые легкие танки и бронемашины.

У Украины есть теперь система ПВО Patriot; эти системы предоставлены США, Германией и Нидерландами.

«Все эти поставки отвечают первоочередным требованиям Украины и отражают неизменную решимость Контактной группы, – сказал глава Пентагона. – Совместными усилиями члены Контактной группы обеспечили украинским военным необходимую подготовку».



Остин сообщил, что ранее в этом месяце 31 танк M1 Abrams, на которых будут обучаться украинские военные, прибыл из США в Графенвер (Германия).



Напомним, что на прошлой неделе президент Джо Байден объявил, что США поддержат совместные усилия с союзниками и партнерами по обучению украинских пилотов на истребителях F-16.



«Мы надеемся, что эта подготовка начнется в ближайшие недели, – констатировал Остин. – И это еще раз показывает нашу общую решимость обеспечить, чтобы суверенная и безопасная Украина могла сдерживать любую будущую агрессию и защищать себя от будущих нападений».



По словам министра обороны, в общей сложности Контактная группа выделила Украине почти 65 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности.



«Путин надеялся, что наша решимость ослабнет, он делал ставку на то, что наше единство даст трещину, – отметил Остин. – Вместо этого мы будем так же сплочены, как и прежде».

Ранее сообщалось о выступлении генерала НАТО Кристофер Каволи, выступая в Конгрессе заявил, что США и союзники передали 98% танков и тяжелой техники для контрнаступления.