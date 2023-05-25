Украина получит передовую систему зенитно-ракетного оружия NASAMS

Государственный департамент США принял решение, одобряющее продажу правительству Украины национальной передовой системы зенитно-ракетного оружия NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System) и связанного с этой системой оборудования по оценочной стоимости 285 миллионов долларов.

Как отмечает представитель Пентагона, правительство Украины обратилось с запросом на приобретение национальной передовой системы зенитно-ракетного оружия NASAMS, которая включает в себя: радиолокационную станцию, центр управления огнем, пусковые контейнеры, системы безопасной связи, GPS-приемники, сопроводительное оборудование, запасные части и техническая поддержка со стороны правительства США и подрядчика, а также другие связанные элементы логистики и программной поддержки.

Общая оценочная стоимость ЗРК составляет 285 миллионов долларов.

“Предложенная сделка будет поддерживать внешнеполитические цели и национальные интересы Соединенных Штатов, улучшая безопасность страны-партнера, что служит политической стабильности и прогрессу в Европе”, – говорится в пресс-релизе Пентагона.

Заявляется, что основным подрядчиком станет компания Raytheon Missiles and Defense из Тусона, штат Аризона.

“Украине необходимо срочно усилить свои возможности по защите от ракетных ударов и авиации России. Приобретение и эффективное применение этой системы повысят способность Украины защищать своих граждан и обеспечивать безопасность критической национальной инфраструктуры, – сказал представитель американского военного агентства. – Предложенная продажа оборудования и поддержки не повлияет на базовое военное равновесие в регионе”.