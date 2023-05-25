Десантис против втягивания США в войну “в России или в Украине”

Губернатор Флориды Рон ДеСантис, которого считают главным конкурентом бывшего президента США Дональда Трампа на номинацию от Республиканской партии на президентских выборах в 2024 году, заявил, что не хотел бы, чтобы “американские войска были втянуты в войну в России или в Украине”. Об этом он сказал в своем первом интервью после объявления о намерении бороться за президентское кресло.

На днях Рон ДеСантис заявил, что будет бороться за номинацию от Республиканской партии на президентских выборах. Губернатора штата Флориды считают главным конкурентом бывшего президента США Дональда Трампа на номинацию от Республиканской партии на президентских выборах в 2024 году. Самым вероятным кандидатом от другой ведущей партии США, Демократической, называют действующего американского президента Джо Байдена.

Выступая в эфире Fox News и отвечая на вопрос, что бы он сделал в первый день на посту президента (относительно российско-украинской войны), он прежде всего подверг критике состояние американской армии.

“Мы должны признать, что наша армия стала политизированной. Мы говорим о гендерной идеологии, глобальном потеплении, но это не та армия, в которой я служил. Мы должны вернуть внимание нашей армии к преданности, базовым ценностям, главной миссии”. Он добавил, что увеличил бы количество военных в армии.

“Что касается того, что происходит в Восточной Европе, я бы хотел разрешить это, я не хочу видеть широкомасштабную войну. Абсолютно неизвестно, как все это будет выглядеть в январе 2025 года. Но я бы не хотел видеть американских военных, участвующих в войне в России или Украине”.

Ранее ДеСантис высказывал противоречивые позиции относительно войны России против Украины.