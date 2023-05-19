Пентагон подтвердил повреждение ЗРК Patriot российским ударом

Поврежденный в Украине в ходе российской атаки ЗРК Patriot отремонтирован и готов к работе, сообщает VOA со ссылкой на Пентагон.

По словам представителя Пентагона, американские военные в виртуальном режиме консультировали украинцев по поводу ремонта комплекса ПРО, которому, как заявляют в Киеве, был нанесен лишь незначительный ущерб

Министерство обороны США помогло отремонтировать предоставленную Соединенными Штатами Украине систему противоракетной обороны Patriot. Представитель Пентагона впервые публично подтвердил в четверг то, что дорогостоящая боевая техника получила повреждения в результате российского авиаудара в начале недели.

Как заявила в беседе с журналистами заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, поврежденный комплекс «отремонтирован и полностью готов к работе».

По ее словам, американские военные оказали «некоторую» помощь виртуально, при этом нанесенный российской атакой ущерб был назван «незначительным».

Представители Кремля, начиная со вторника, утверждали, что Москве удалось уничтожить часть батареи Patriot стоимостью в миллиард долларов. Украинские власти опровергли эти утверждения, назвав ущерб минимальным.

Patriot, производимый компанией Raytheon, является одной из самых передовых систем противоракетной обороны класса «земля-воздух» в США и предназначен для отслеживания и перехвата баллистических и крылатых ракет и самолетов.

В этом году Пентагон обучил украинских специалистов работе с системой, для обслуживания которой может потребоваться до 90 военнослужащих.

Похоже, что Patriot значительно усилил противовоздушную оборону Украины, поскольку в Киеве сообщили, что в последние дни ВСУ сбили гораздо большее количество российских ракет.

Украинские военные сообщили о перехвате 29 из 30 ракет в среду вечером и уничтожении четырех российских беспилотников, в то время как американские официальные лица заявили, что сбиты все 18 ракет, выпущенных во вторник вечером.

Россия, предположительно, осуществила атаку на комплекс Patriot с помощью гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

Официальный представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер подтвердил на прошлой неделе, что Украина впервые использовала систему Patriot для перехвата российского «Кинжала».

«Я могу подтвердить, что они сбили российскую ракету, применив систему противоракетной обороны Patriot, — сказал Райдер в прошлый вторник. — Как вы знаете, эта система является частью более широкого спектра возможностей противовоздушной обороны, которые Соединенные Штаты и международное сообщество предоставили Украине».

Поставка Patriot Украине обошлась США примерно в 1,1 миллиарда долларов, из которых 400 миллионов долларов были потрачены на систему и 690 миллионов долларов на ракеты.