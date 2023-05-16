Москва заявила о поражении комплекса Patriot в Киеве с помощью ракеты «Кинжал»

Киев отказался подтверждать заявления Москвы о поражении комплекса Patriot в Киеве с помощью ракеты «Кинжал», пишет Русская служба «Голоса Америки».

Система противоракетной обороны Patriot американского производства, вероятно, была повреждена, но не уничтожена в результате российского ракетного обстрела Киева и его окрестностей, который был осуществлен рано утром во вторник, 16 мая. Телеканал CNN сообщил об этом со ссылкой на источник в Белом доме.

По словам источника, США все еще оценивают масштабы ущерба. Это позволит определить, нужно ли вывозить комплекс полностью или просто отремонтировать на месте силами украинского персонала.

Министерство обороны России написало во вторник в своем телеграм-канале, что «высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса “Кинжал” в городе Киев был поражен зенитно-ракетный комплекс Patriot американского производства».

Украинские официальные лица заявили во вторник, что они успешно перехватили все шесть гиперзвуковых ракет, выпущенных Москвой, однако в ВСУ отказались комментировать заявление россиян о поражении ЗРК Patriot.

«Мы не можем это комментировать. Мы не будем комментировать российские источники», — заявил официальный представитель ВВС Украины Сергей Игнат.

В настоящее время в Украине работают два комплекса Patriot, один из которых Киеву безвозмездно передали США, а другой —Германия и Нидерланды. Неясно, какой из этих комплексов был, возможно, поврежден.

Россия и раньше пыталась уничтожить украинские системы ПВО гиперзвуковыми ракетами, сообщили телеканалу CNN в Белом доме на прошлой неделе, в том числе такая атака была осуществлена 4 мая. Она провалилась: украинцы успешно перехватили ракету до того, как она смогла поразить Patriot, сказали источники.

По мнению американских официальных лиц, как отмечает CNN, россияне могли уловить сигналы, исходящие от Patriot, что позволило им нацелиться на ЗРК с помощью гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

Зенитно-ракетный комплекс Patriot оснащен мощным радаром (РЛС) для обнаружения воздушных целей на большом расстоянии, что делает его эффективным средством ПРО, способным перехватывать баллистические ракеты и другие цели.

Однако излучение РЛС, необходимое для обнаружения угроз на расстоянии, позволяет противнику в свою очередь обнаружить комплекс Patriot и выявить его местоположение. Как отмечает CNN, в отличие от некоторых средств ПРО меньшей дальности, переданных Украине, которые более мобильны и менее уязвимы для ракетных ударов, ЗРК Patriot представляет собой более крупную и стационарную систему, что может позволить россиянам все-таки поразить ее.