Американские танки, предназначенные для обучения украинских военных, прибыли в Германию

Ожидается, что обучение закончится к началу осени, когда в Украину будет доставлена основная партия танков, пишет VOA.

Американские танки «Абрамс», необходимые для обучения украинских военных, прибыли в Германию с небольшим опережением графика и направляются на армейскую базу Графенвер, где через две-три недели начнется обучение, сообщили американские официальные лица.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил подкомитету по обороне комитета Сената по ассигнованиям, что США перебросили «несколько танков на театр военных действий», чтобы украинцы могли начать обучаться работе с ними.

Он сказал, что к тому моменту, когда обучение, которое, как ожидается, продлится около 10 недель, танки «Абрамс», строящиеся для Украины, будут готовы.

Один американский чиновник сообщил, что 31 танк М1А1 «Абрамс», на которых будет проходить обучение, прибыл в порт Бремерхафен в Германии на минувших выходных и будет доставлен на базу в ближайшие дни.

Их прибытие на базу Гафенвер примерно на пару недель опережает график, который был составлен на апрельской встрече военных лидеров европейских и других стран в Германии, где обсуждались потребности Украины в войне с Россией.

Танки, которые США поставляют Украине, строятся в соответствии со спецификациями ее вооруженных сил и будут доставлены в Украину к началу осени, как раз когда танкисты закончат свое обучение.

За последние несколько месяцев американские военные подготовили более 8800 украинцев, в том числе совместному использованию на поле боя БТР «Страйкер», БМП «Брэдли» и самоходных артиллерийских установок М109 «Паладин».

На слушаниях в четверг республиканский сенатор Сюзан Коллинз призвала Остина оперативно передать танки украинским военным, чтобы они попали на поле боя.