Большинство американцев положительно относятся к Украине, считают Россию врагом и доверяют Зеленскому

Большинство взрослых американцев положительно относятся к Украине, НАТО и уверены во внешней политике президента Украины Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса американского социологического центра Pew, проводившегося в марте этого года. При этом подавляющее большинство американцев негативно относятся к России, а большая часть людей считают РФ врагом для США.

Около двух третей опрошенных респондентов (64%) выразили положительное отношение к Украине, 34% – отрицательное. Больше всего поклонников Украины – среди людей старшего возраста – в возрасте 65 лет и выше. Кроме того, как свидетельствует опрос, сторонники Демократической партии более привержены Украине, чем те, кто симпатизирует Республиканской партии.

А вот в отношении России сторонники обеих партий демонстрируют примерно одинаковую негативную реакцию. 91% опрошенных неблагосклонны к этой стране, а 62% сказали, что их отношение к РФ «очень неблагосклонно». Только 7% респондентов привержены России.

Оценивая президентов разных стран, американцы поддерживают Зеленского больше, чем Путина. 71% опрошенных демократов и 44% сторонников республиканцев уверены, что президент Украины ведет правильную политику на мировой арене. Большинство тех, кто считает себя консервативными республиканцами, заявили, что нет уверенности в Зеленском.

Демократы и республиканцы равно негативно относятся к Путину (92% и 89% негативного отношения среди опрошенных), пишет VOA.