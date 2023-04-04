Трамп не признал себя виновным по предъявленным ему уголовным обвинениям

Дональд Трамп, бывший президент США и претендент на республиканскую номинацию 2024 года, прибыл во вторник в здание суда на Манхэттене, чтобы выслушать обвинения в свой адрес, пишет Служба новостей «Голоса Америки» совместно с Reuters.

Судья Верховного суда штата Нью-Йорк Хуан Мерчан отклонил просьбы СМИ о телетрансляции процесса, но сказал, что разрешит группе фотографов сделать снимки Трампа и других лиц непосредственно перед началом предъявления обвинений.



В понедельник Yahoo News сообщила, что Трампу будет предъявлено 34 уголовных обвинения в фальсификации деловой документации. Предъявление обвинения было запланировано на 14:15.



По словам экспертов в области права, до любого судебного разбирательства еще как минимум более года. Обвинение и даже осуждение не лишает Трампа права баллотироваться в президенты.



Перед началом предъявления обвинений в зал суда будут допущены пять фотографов, которые смогут делать снимки в течение нескольких минут.



Белый дом отказался обсуждать меры безопасности, но сказал, что правительство «всегда готово» к тому, что может произойти, если вспыхнут протесты в поддержку или против Трампа и прокурора окружного суда Элвина Брэгга, обвинителя по данному делу.

«Я думаю, американский народ должен спокойно воспринимать тот факт, что когда дело рассматривается, как в данном случае, мы просто не даем комментариев», – сказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.



Президент Джо Байден, который в понедельник осматривал фабрику в Миннесоте, ответил: «Я верю в Департамент полиции Нью-Йорка». Возле здания суда были возведены баррикады для ограничения движения.

Трамп должен был явиться в офис Брэгга перед процедурой предъявления обвинения судье Хуану Мерчану. У Трампа сняли отпечатки пальцев, но фотоснимок не был сделан, согласно сообщению репортера New York Times в «Твиттере».



В сообщении в соцсетях Трамп заявил, что уголовный суд Манхэттена является «очень несправедливым местом для рассмотрения дела», и призвал перенести судебное разбирательство на Статен-Айленд, который регулярно голосует за республиканцев. Было неясно, будут ли адвокаты Трампа выступать в суде во вторник за изменение места рассмотрения дела.