Посол: Пакистан импортирует российскую нефть с одобрения США

В Госдепартаменте заявили, что каждой стране приходится делать собственный выбор в отношении импорта энергоносителей, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Пакистан сообщил, что он закупает российскую нефть со скидкой с молчаливого согласия США, и прибытие первой партии в страну ожидается в ближайшее время.

Посол Пакистана в США Масуд Хан заявил об этом на конференции в Вашингтоне, организованной Институтом Южной Азии в Центре Вильсона и посвященной будущему отношений между двумя странами.

«Мы разместили первый заказ на российскую нефть, и это было сделано после консультаций с правительством США. Между Вашингтоном и Исламабадом нет никакого недопонимания на этот счет», – сказал Хан.

Представитель Госдепартамента сообщил «Голосу Америки», что Вашингтон понимает, что правительствам стран мира приходится решать задачу обеспечения доступным топливом, и каждой стране приходится делать собственный выбор в отношении импорта энергоносителей.

«Мы продолжаем координировать усилия с союзниками и партнерами, чтобы смягчить воздействие агрессивной войны [президента России Владимира] Путина против Украины на глобальные энергетические рынки, – заявил представитель Госдепартамента. – Действия России ясно показали, что она не является надежным поставщиком энергоносителей, и мы поощряем шаги по снижению долгосрочной зависимости от поставок энергоносителей из России».