Влиятельные демократы в Конгрессе призывают Байдена дать Украине истребители

Давление на Белый Дом по предоставлению тяжелых вооружений Киеву усиливается со стороны однопартийцев Байдена, пишет VOA.

В пятницу американское издание The Hill сообщило со ссылкой на свои собственные источники, что президент Джо Байден сталкивается с растущим давлением внутри своей собственной партии с требованием отправки в Украину истребителей и ракет большей дальности, поскольку Россия продолжает воздушные атаки украинской территории, которые несут смерть и разрушения.

Ранее конгрессмены от обеих партий уже призвали Белый дом поставить Украине современные истребители F-16 и реактивную артиллерию дальнего действия ATACMS. Администрация Байдена пока отказывается это делать, заявляя, что США не могут в настоящее время выделить какие-либо системы ATACMS, которые нужны европейским союзникам, и что поставка истребителей не является приоритетом.

Но решение Белого дома в январе 2023 года предоставить Украине американские танки M1 Abrams, после нескольких месяцев противодействия по этому вопросу со стороны администрации, дало повод для оптимизма сторонникам поставок истребителей в Украину. Они считают, что если продолжать лоббировать, то Белый дом может согласиться и на поставки более тяжелых вооружений.

Они также считают, что истребители и ракеты большой дальности могут сыграть ключевую роль в защите украинского народа и любом наступательном ударе по российским позициям. С этим, как пишет The Hill, согласны некоторые военные руководители США.

Кто же из законодателей-демократов выступает за отправку в Украину тяжелых вооружений?

Член Палаты представителей Джейсон Кроу

Демократ от штата Колорадо Джейсон Кроу является одним из самых активных членов Палаты представителей, призывающих к увеличению помощи Украине. Он ветеран вооруженных сил, служил во время войны в Ираке. А прошлом году Кроу ездил в Украину, и утверждает, что знает, о чем говорит.

«В наших интересах, чтобы Украина победила, – заявил Кроу на прошлой неделе в интервью аналитическому центру Hudson Institute. – В наших собственных интересах сделать усилие и дать им то, что им нужно».

По его мнению, украинские Вооруженные силы превзошли ожидания США на протяжении последнего года. Кроу считает, что украинцы являются «ответственными партнерами» в отношении самого современного американского оружия.

«Украина переживает критический момент войны. F-16 обеспечивают большую дальность действия, чем наземные системы, и могут помочь Украине добиться превосходства в воздухе», – сказал Кроу в интервью The Hill. Он добавил, что самолеты могли бы «лучше защитить мирных жителей от неизбирательных атак России».

Сенаторы Ричард Блюменталь и Шелдон Уайтхаус

Как и Кроу, Блюменталь (сенатор-демократ от штата Коннектикут) и Уайтхаус (сенатор-демократ от штата Род-Айленд) также критикуют сдержанный подход администрации Байдена к поставкам тяжелых вооружений. В январе они присоединились к сенатору Линдси Грэму (республиканец от штата Южная Каролина) и отправили письмо Байдену с требованием расширенной военной помощи для Украины.

«Сочетание танков, истребителей и ATACMS поможет Украине противостоять предстоящему наступлению России и перейти в наступление как на востоке, так и на юге, в попытке еще больше подорвать способность России продолжать боевые действия в Украине, – заявили они. – Давайте дадим украинцам все необходимое для победы – прямо сейчас».

«Наша задача – обеспечить украинцев всем необходимым, чтобы российские войска ушли с их территории, – заявил Уайтхаус изданию The Hill. – Истребители и ракеты большей дальности помогут Украине добиться победы, и она зарекомендовала себя как ответственный пользователь западных вооружений».

Член Палаты представителей Джаред Голден

В феврале конгрессмен-демократ от штата Мэн Джаред Голден возглавил двухпартийную группу из более чем дюжины членов Палаты представителей, которые призвали администрацию Байдена передать Украине самолеты F-16. Они оправили в Белый дом официальное письмо.

«F-16 или аналогичные истребители четвертого поколения обеспечат Украине высокомобильную платформу, с которой можно будет атаковать российские ракеты класса «воздух-воздух» и беспилотники; защищать украинские наземные силы, когда они вступают в бой с российскими войсками; а также вести бой с российскими истребителями. за оспариваемое превосходство в воздухе, – заявили подписавшие письмо конгрессмены. – Американское лидерство в этом вопросе имеет решающее значение».

К письму к Голдена присоединились члены Палаты представителей от Демократической партии: Крисси Хулахан (штат Пенсильвания), Марси Каптур (штат Огайо), Сьюзан Уайлд (штат Пенсильвания), Брэд Шнайдер (штат Иллинойс), Эбигейл Спанбергер (штат Вирджиния), Джим Коста (штат Калифорния), Джимми Панетта (штат Калифорния), Элиза Слоткин (штат Мичиган) и Ллойд Доггетт (штат Техас). Подписались также пять республиканцев.

Сенатор Марк Келли

Сенатор-демократ от штата Аризона, бывший астронавт Марк Келли направил аналогичное письмо от группы сенаторов министру обороны США Ллойду Остину в марте. Он призвал Остина предоставить сенаторам дополнительную информацию о том, что потребуется для поставок F-16 Украине.

«После разговора на Мюнхенской конференции по безопасности с американскими, украинскими и иностранными лидерами, работающими в поддержку Украины, мы считаем, что США необходимо внимательно отнестись к предоставлению Украине самолетов F-16, – написали сенаторы. – Это будет значительный шанс, который может изменить правила игры на поле боя».

Под письмом поставили подписи сенаторы-демократы Тэмми Дакворт (штат Иллинойс), Тим Кейн (штат Вирджиния), Мартин Генрих (штат Нью-Мексико) и Джеки Розен (штат Невада), а также трое республиканцев.

Администрация Байдена ранее заявляла, что подготовка пилотов истребителей будет слишком сложной. Украинские военные пытаются снизить эту озабоченность. По информации издания The Hill украинские военные сообщили Пентагону, что они предварительно отобрали 50 опытных пилотов, которые знают английский язык и могут пройти обучение на истребителях F-16 всего за три месяца.