В Украине погиб еще один американец

Госдепартамент подтвердил факт гибели американца в Украине. Вместе с тем представитель внешнеполитического ведомства заявил, что США пока не могут официально подтвердить личность погибшего, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Госдепартамент подтвердил гибель американца в Украине, но пока не подтвердил личность погибшего.

Заявление представителя Госдепартамента прозвучало в понедельник; накануне украинские СМИ сообщили, что в боях за Бахмут убит волонтер из США Эндрю Харрис Купер.

По словам представителя Госдепартамента, в Украине действительно погиб американец и, возможно, это был Купер, но США пока не могут официально подтвердить личность погибшего.

«Мы поддерживаем связь с семьей (погибшего американца) и оказываем всю возможную консульскую помощь, – заявил представитель Госдепартамента. – Из уважения к частной жизни семьи в это трудное время, мы пока ничего не можем добавить».