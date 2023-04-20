Чего ожидать 15 миллионам калифорнийцeв-участников программы Medi-Cal, начиная с апреля?

Начиная с этого месяца, для 15 миллионов участников программы Medi-Cal в штате Калифорния будет пересмотрен статус соответствия требованиям, все изменения придут на почту в желтом конверте.

По состоянию на апрель 2023 года у штата Калифорния есть 14 месяцев для проверки соответствия требованиям 15 миллионов участников программы Medi-Cal после приостановки этого процесса на время пандемии Covid-19. По оценкам, от двух до трех миллионов калифорнийцев могут выйти из программы в течение этого пересмотра, который происходит по всей стране.

Крайне важно, чтобы зачисленные участники следили за уведомлениями от своих местных отделений Medi-Cal. Если конверты желтые, пользователи программы Medi-Cal должны предоставить больше информации и должны немедленно ответить, чтобы сохранить свое покрытие. Зарегистрированные лица рискуют быть исключенными из плана, если они не смогут во время отреагировать на присланные письма, в том числе из-за административных барьеров, например, из-за того, что местные офисы Medi-Cal не имеют текущей контактной информации.

На специальном брифинге EMS 12 апреля, проведенным совместно с California Black Media, приглашенные спикеры рассмотрели этапы процесса повторного определения, кто может быть исключен из списка, что люди могут сделать, чтобы подготовиться, и как получить информацию на 19 языках на веб-сайте Департамента здравоохранения штата Калифорния, DHCS.

В связи с пандемией коронавируса и введением чрезвычайной ситуации программы Medicaid по всей стране сохранили всех своих пользователей и не пересматривались почти 3 года. Но поскольку эта чрезвычайная ситуация считается завершенной с 31 марта, штаты должны снова подтвердить право каждого жителя на участие в программе.

Medi-Cal – Калифорнийская программа Medicaid, крупнейшая в стране и обслуживает около 15 миллионов человек, в том числе 5,7 миллиона детей. В течение следующих 14 месяцев штат будет проверять учетные записи, чтобы убедиться, что контактная информация актуальна и что все зарегистрированные по-прежнему имеют право на участие.

В связи с этим пользователи уже начали получать желтые конверты от Департамента здравоохранения штата Калифорния, DHCS, которые означают, что DHCS запрашивает дополнительную информацию, которую необходимо своевременно предоставить.

“Если вы получите один из них,” – сказала помощница заместителя директора DHCS Йингжиа Хуанг. “Ответьте в течение установленного срока, обычно около 45-60 дней.”

Она считает, что 30% пользователей Medi-Cal получат уведомление об автоматическом продлении MediCal на год.

Жители Калифорнии также могут проверить статус своего покрытия онлайн и по телефону. Кроме этого, Калифорния стала первым штатом в стране, который разрешил лицам без документов в возрасте от 26 до 49 лет регистрироваться в своей программе Medicaid.

Майра Альварес, исполнительный директор Children’s Partnership, национального агентства по защите прав детей, добавила, что государство расширило свою политику обеспечения «непрерывного охвата» детей в возрасте до 5 лет.

Полный спектр медицинских услуг включает в себя все – от типичной медицинской и профилактической помощи до стоматологической помощи и покрытия рецептов.

По ее словам, вам не нужно указывать свой статус гражданства при подаче заявления на MediCal, и, кроме того, пояснила она, калифорнийцам без документов также не нужно беспокоиться о том, что использование Medi-Cal повлияет на их заявления на получение грин-карты в соответствии с правилами “public charges” (некоторые адвокаты до сих пор рекомендуют не указывать использование страховки MediCal, что подкрепляет распространенный, давний страх заявителей).

Новые правила, принятые в конце 2022 года, запрещают любое использование в прошлом, настоящем или будущем средств государственной защиты, таких как Medicaid, а также включая жилищные, продовольственные и налоговые льготы, считаться “public charges” и ставить под угрозу иммиграционные заявления. Регистрация ребенка для получения пособий также не считается против заявителя.

Тем не менее, по словам Йингжии Хуанг, штат ожидает, что от 2 до 3 миллионов калифорнийцев потеряют свои льготы, многие другие могут получить новые.

В частности, люди, нанятые на работу, которая предоставляет медицинскую страховку, могут потерять право на участие в программе MediCal. Другие теперь могут зарабатывать достаточно, чтобы их перевели из программы Medi-Cal в программу Covered California, которая субсидирует медицинское обслуживание людей по скользящей шкале.

“Для семей, использующих Medi-Cal, могло пройти много времени с тех пор, как они в последний раз обновляли свое покрытие,” — отметила Майра Альварес.

Она сказала, что ее самый большой страх заключается в том, что люди, которые все еще имеют право на участие в MedicaidCal, потеряют свое покрытие в этом процессе «unwinding» просто потому, что штат больше не может их найти.

“Если, например, уведомление о прекращении действия отправлено на старый адрес, они могут никогда не получить эту информацию, и те, кто действительно может иметь право на участие, могут в конечном итоге потерять свое покрытие. Семьи должны знать, что если они переехали с марта 2020 года, им необходимо обновить свою контактную информацию,” — подчеркнула она.

Этот пересмотр не произойдет в одночасье, и желтый конверт является лишь одним из нескольких способов узнать о статусе своего медицинского покрытия.

Куда обращаться?

Вы можете позвонить или написать по электронной почте в офис своего округа. Контактную информацию для всех 58 округов Калифорнии можно найти по ссылке.

Вы также можете проверить свой профиль онлайн. Страница перенаправит вас на одну из двух веб-страниц, которая относится к 45 округам Калифорнии, или mybenefitscalwin.org для остальных 13, где вы можете узнать, имеете ли вы право, подать заявку на получение льгот, сообщить об изменениях и многое другое.

Кроме этого, по словам Йингжии Хуанг, DHCS выделяет «огромный бюджет» на партнерские отношения с общественными организациями, чтобы нанять доверенных мессенджеров в сообществе, чтобы увеличить количество своих собственных 1700 «послов покрытия», чтобы помочь людям статься застрахованными или получить страховку.

Еще одна вещь, которую следует принять во внимание, это наличие новых членов семьи, которые не родились на момент последней проверки соответствия требованиям, или если вы взяли на себя новые обязанности по уходу.

“Пришло время убедиться, что мы предпринимаем необходимые шаги для сохранения нашего медицинского покрытия,” — сказала Майра Альварес. “Любой человек, независимо от его иммиграционного статуса, независимо от его дохода, может подать заявку на MediCal. Это особенно важно для цветных людей, которые с большей вероятностью полагаются на страховое покрытие MediCal и с большей вероятностью рискуют потерять это страховое покрытие”.

“Это спасательный круг для очень многих в наших сообществах,” – отметила она.

Спикеры настоятельно рекомендовали всем пользователям проверить свою информацию и обновить ее, если она менялась с 2020 года – начиная от адреса, заканчивая изменением состава семьи, чтобы не потерять страхование.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com