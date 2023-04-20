Стоил ли американцам опасаться TikTok?

Более 150 миллионов американцев регулярно заходят в приложение TikTok, чтобы смотреть и загрузить короткие видеоролики с не по годам развитыми домашними животными, бабушкиными подпевками, танцами, рецептами, трюками и многим другим. Медиа-компании все чаще используют платформу для взаимодействия с более молодой аудиторией.

Недавнее исследование Pew Research Center показало, что почти 25% молодых пользователей используют TikTok в качестве единственного источника новостей.

Но на фоне веселья возникают проблемы с конфиденциальностью, связанные с приложением, принадлежащим пекинской технологической компании ByteDance. Спикеры на еженедельном брифинге EMS 14 апреля обсудили законопроект, направленный на запрет TikTok в США, будет ли такой запрет нарушать свободу слова, а также то, как дебаты по поводу приложения могут способствовать более широкому антикитайскому нарративу.

Социальная сеть TikTok с миллиардом пользователей по всему миру и 150 миллионами в США может быть заблокирован на фоне растущей обеспокоенности по поводу конфиденциальности данных и растущей геополитической напряженности в отношениях с Пекином.

В марте состоялось выступление генерального директора TikTok Шоу Цзы Чу, гражданина Сингапура, перед Конгрессом по поводу китайской материнской компании ByteDance; он сообщил комитету Палаты представителей по энергетике и торговле, что TikTok не передает пользовательские данные китайскому правительству. Он изложил план хранения данных американских пользователей в США. Он сказал, что данные американских пользователей в настоящее время хранятся на серверах Oracle, к которым у Китайской Коммунистической Партии нет доступа.

Чу также сказал, что TikTok не размещает политическую рекламу, как другие платформы социальных сетей, и сказал, что компания не продает данные брокерам. Чу сказал, что TikTok собирает не больше пользовательских данных, чем американские социальные сети.

Но слова Шоу Цзы Чу не успокоило американских законодателей, которые заявили, что короткие видеоролики наносят ущерб психическому здоровью детей, отражая озабоченность обеих партий по поводу власти приложения над американцами.

Противники запрета говорят, что он игнорирует более широкие опасения по поводу данных, связанных с социальными сетями, и потенциально может вызвать серьезные проблемы, связанные с первой поправкой.

“Я видел деятельность коммунистической партии в Китае. Они свирепы,” — заявил Марк Уорнер (D-VA), председатель сенатского комитета по разведке, недавно представивший Закон об ограничении (Restrict Act), который наложит ограничения на цифровые каналы связи, принадлежащие иностранным владельцам, такие как TikTok, чья материнская компания ByteDance базируется в Пекине.

Уорнер также сказал, что китайские инженеры имеют доступ к данным миллионов американских пользователей, и опасается, что Коммунистическая партия Китая может использовать эти данные в рамках дезинформационных и пропагандистских кампаний или даже для шантажа американцев.

“Они знают, что вам нравится… это вполне реальная, ощутимая угроза. Нам не нужно ждать, пока это закончится, чтобы снять ее,” — сказал Уорнер.

“Я твердо верю в положительную силу технологий. Я также признаю, что на TikTok есть много творческих вещей… и есть целая новая группа людей, которые зарабатывают на этом свой доход, и я думаю, что это хорошо,” — сказал он, который является соучредителем Nextel и инвестировал в сотни начинающих технологических компаний.

Марк Уорнер утверждает, что разница между TikTok и Facebook или YouTube, которые также подвергались критике из-за проблем с конфиденциальностью данных, заключается в том, что первый принадлежит Китаю. Согласно закону 2017 года, китайские технологические компании должны “все передавать” Коммунистической партии Китая.

По словам Уорнера, Китай прямо или косвенно ворует интеллектуальную собственность на 500 миллиардов долларов в год, а китайские предприниматели реконструируют американские платформы социальных сетей, улучшают их и получают конкурентное преимущество. Однако нет никаких доказательств того, что TikTok сделал это.

Поскольку одна треть населения США подключена к TikTok, администрация Байдена опасается, что его можно использовать для распространения дезинформации среди американских пользователей и влияния на выборы в США, как это сделали российские хакеры на президентских выборах 2016 года.

Закон об ограничении распространяется на шесть “иностранных противников – Китай, Кубу, Иран, Северную Корею, Россию и Венесуэлу – и может быть распространен на другие страны. Хотя это широко известно как запрет TikTok, его можно применить и к другим компаниям, таким как Huawei или Kaspersky, штаб-квартиры которых находятся в Китае и России. Уорнер специально определил эти компании как две основные цели законопроекта.

Соображения национальной безопасности могут быть прикрытием для гнева США по поводу недобросовестной деловой практики Китая, ограничивающей иностранную конкуренцию. TikTok недоступен в Китае. Граждане Китая используют Douyin, еще одну платформу ByteDance. Facebook, Twitter и YouTube запрещены в Китае.

Кейт Руан, ранее была старшим советником по Первой поправке и конфиденциальности потребителей в Американском союзе гражданских свобод, а в настоящее время является директором американских программ свободы слова в PEN America, сказала, что две ошибки не делают правду.

“Запрет на TikTok вызовет серьезные опасения по поводу Первой поправки,” — убеждена она.

“Для граждан, и особенно для десятков миллионов молодых американцев, которые используют TikTok, наблюдение за тем, как правительство без промедления закрылвает популярную платформу социальных сетей, вызовет серьезные вопросы в умах подрастающего поколения о неприкосновенности свободы слова в этой стране,” — считает Кейт Руан.

Она отметила, что США осудили Нигерию за запрет Твиттера в июне 2021 года; он критиковал Россию за закрытие независимых СМИ в 2022 году; когда в Иране вспыхнули массовые протесты после убийства Махсы Амини, США решительно осудили иранский режим и призвали его воздерживаться от “блокировки или фильтрации сервисов”.

“Если США сейчас одобрят массовый запрет как средство решения своих проблем с безопасностью цифровых платформ, другие правительства последуют их примеру, настаивая на том, что их собственные проблемы безопасности столь же насущны,” — настаивала она.

Pen America предпочитает другой подход: надежный закон о конфиденциальности может решить проблемы не только в Tiktok, но и во многих социальных сетях. Руан говорит, что США ведут переговоры с TikTok.

“Мы не видим причин, по которым процесс не должен продолжаться и привести к заключению обязывающего соглашения,” — поделилась Кейт Руан.

Президент и исполнительный директор организации Asian Americans Advancing Justice (AAJC) Джон Ян со своей стороны отметил, что Закон об ограничении направлен против авторитарного режима в коммунистическом Китае, но сказал, что американцы азиатского происхождения могут стать мишенью антикитайских настроений здесь, в США.

“Откровенно говоря, в эту страну приезжает много американцев китайского происхождения, потому что они хотят сбежать от китайского авторитарного режима в коммунистическом Китае,” — сказал Ян.

По его словам, законодатели, которые продвигают ложную информацию о том, что все китайское несет угрозу и связано с действиями китайского правительства, не помогают. “Именно наше сообщество часто расплачивается за их безрассудную риторику.”

Конгресс был настолько враждебно настроен по отношению к генеральному директору TikTok, что законодатели упустили возможность поговорить о законных опасениях по поводу конфиденциальности и неправомерного использования пользовательских данных со стороны приложений социальных сетей в целом.

“Разговор должен начинаться и заканчиваться тем, как обеспечить безопасность потребителей и защитить их конфиденциальность в любом приложении, а не только в Tik Tok,” — сказал Ян.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com