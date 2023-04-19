Бесплатный въезд в сотни парков страны в первый день «Недели национальных парков»

Вы уже готовы отметить Неделю национальных парков с 22 по 30 апреля?

В этом году Неделя национальных парков будет проходить с 22 по 30 апреля. Входная плата не взимается в первый день Недели, чтобы как можно больше людей смогли “насладиться своими национальными парками”, а их более 400 по всей стране, они бывают разных форм, размеров и названий (не все называются «Национальный парк») и могут быть намного ближе к дому, чем вы думаете.

Здесь вы можете посмотреть, какие национальные парки есть в Калифорнии и запланировать посещение, а здесь можно ознакомиться с запланированными в Калифорнии мероприятиями в связи с National Park Week.

Парки, программы и партнеры Службы национальных парков будут проводить различные мероприятия всю неделю! Поэтому Службы национальных парков рекомендует следить за Неделей национальных парков в социальных сетях – Facebook, Instagram, Twitter, Flickr, LinkedIn и YouTube, используя хэштег #NationalParkWeek.