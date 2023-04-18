Бессмертный полк в Вашингтоне отменяется

“Основатели и волонтеры приняли решение не проводить в этом году массовую акцию памяти ветеранов Второй Мировой Войны. Надеемся, что каждый в этот день вспомнит своих героев – ветеранов, расскажет о них детям, внукам и правнукам. Много тягот и лишений перенес Советский народ. 26 миллионов людей погибли. Вечная память павшим героям,” – написали администраторы общественной группы “Бессмертный полк в Вашингтоне” в Фейсбуке.

Данная информация последовала за объявлением сопредседателя центрального штаба ООД “Бессмертный полк России”, депутата Госдумы Елены Цунаевой, сообщившей СМИ о том, что “традиционного очного шествия “Бессмертный полк” в России в 2023 году не будет”.

“К этому моменту уже ряд регионов отказались в силу угрозы, [в частности] Республика Крым. Это все-таки единая неделимая история, шествие “Бессмертный полк”, если где-то у людей нет такой возможности, давайте использовать другие варианты”, – ответила Цунаева на вопрос ТАСС о том, будет ли организованно традиционное очное шествие по улицам российских городов.

Группа насчитывает около тысячи участников. В ее описании сообщается, что участники “обычно встречаются у Белого дома”. До 2023 г. шествие “Бессмертного полка проходило от Белого дома до Мемориала Второй мировой войны и заканчивалось возложением цветов.

Среди организаторов мероприятия указывается некая Екатерина Хилл и Елена Старосельская, проводившая “маевки” после официального шествия. Фейсбук отмечает, что администраторы группы находится как в США, так и в России.

Сообщается, что 2019 году около одной тысячи человек приняло участие в шествии.