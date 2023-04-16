В Америке есть выражение «эту свинью не накрасить помадой». Утечка секретной информации не только работает против наших интересов, но ещё и стыд и позор. К сожалению, это не первый и наверно не последний раз. А в СМИ продолжают всплывать новые детали.

Прежде всего хочу обратиться к Дорогим Конспирологам (с). Вы уже успели подумать, что это была потрясающая операция фантастической российской разведки? Я считаю (на основе фактов), что в России всё разворовано, некомпетентно и достаточно прозрачно, в том числе спецслужбы. Но если вам нравится имидж всемогущего Путина, то, как говорится, флаг вам в руки и армия кремлеботов навстречу.

Может быть, США специально организовали утечку для каких-то своих хитрых целей? У меня одновременно пухнет мозг и опускаются руки объяснять, что ни американскому правительству вообще, ни отдельным чиновникам в частности это не может быть выгодно. Мы просто не занимаемся такой ерундой.

На самом деле всё, как всегда, тривиально. Джек Тейшера, айтишник при ВВС США, двадцатилетний мальчишка с допуском решил пощекотать своё эго и продемонстрировать свои «знания» государственных тайн. И так он выделывался не перед кем попало, а перед своими интернетовскими «друзьями» в полной уверенности, что об этом больше никто не узнает.

Я немного отвлекусь, но эта история напоминает мне многочисленных пользователей соцсетей, которые тоже абсолютно добровольно делятся самой интимной информацией с другими пользователями и с самими соцсетями. Причём деталями, которые они в реальной жизни тщательно скрывают от «живых» друзей, родственников и сотрудников на работе. Новорожденные могут только позавидовать этой чистоте и наивности. На эту тему у нас есть правило «Нью-Йорк Таймс»: не делайте ничего в соцсетях, если вы не хотите увидеть это на первой странице этого издания.

И действительно пару месяцев украденные документы не покидали круг знакомых Тейшеры. Многим из них это было вообще неинтересно. И это несмотря на то, что в этой группе было достаточно иностранцев со всего мира. Но рано или поздно секретная информация должна была найти «выход в люди», и начался скандал.

Тем не менее последствия скандала нужно фильтровать. Начну с того, что не всё так плохо, то есть «свинья в помаде».

1. Значительная часть информации была в какой-то мере доступна из санкционированных утечек в СМИ. Например, про нехватку боеприпасов в Украине говорили ещё в прошлом году, как и о том, что системы ПВО сейчас важнее, чем самолёты. Я неоднократно писал и говорил об этом в своих текстах и интервью.

В документах, конечно, были дополнительные детали, но и здесь есть хорошие новости. Эта февральская-мартовская информация достаточно быстро устаревает и становится бесполезной. А если что-то ещё актуально – например, детальные планы контрнаступления – у Украины есть возможность их изменить.

2. Америка шпионит за своими союзниками. В этом месте я ожидаю бурю эмоций от удивления до негодования с претензиями на Оскара. Однако это тоже общеизвестный факт. Наши союзники не только об этом знают, но и сами это делают.

Реальная проблема в том, что собранную информацию о наших союзниках нельзя было публиковать. При этом разведданные далеко не всегда поступают со стопроцентной уверенностью, что позволяет странам честно или не очень честно отрицать опубликованную информацию. Естественно, США не собирается это ни комментировать, ни оспаривать.

С другой стороны, из утечки информации стало ещё более понятно, насколько серьёзно США подталкивает своих союзников помогать Украине и тормозит попытки сотрудничества с Россией. Например, запрос и координация поставок боеприпасов из Южной Кореи в Украину или документированные попытки Турции и Египта продать оружие Кремлю.

Ещё более важен и интересен анализ сценариев сближения России и Китая. Например, если Украина нанесёт удары по российской территории, это может подтолкнуть Си к ещё более тесному союзу с Путиным вплоть до поставок оружия. Проблемы эскалации, о которых я говорю уже год, несут за собой конкретные последствия.

3. Американская разведка глубоко внедрилась в российские государственные структуры. И снова это было понятно ещё с конца 2021 года, когда все планы Путина по захвату Украины публиковались задолго до их воплощения. Достаточно очевидно, что у США очень серьёзные спутниковые возможности, что мы перехватываем электронные коммуникации и, скорее всего, у нас есть свои агенты во всех «башнях» Кремля.

Этот поток бесценной информации, передаётся Украине. Например, в одном из документов указано куда и когда российские войска собираются наносить ракетные удары.

Поэтому самое ужасное и непоправимое в том, что документы могут подсказать российской контрразведке американские источники и методы сбора информации. Спецслужбы Путина могут попытаться защититься от спутникового и электронного слежения. Ещё опаснее, если они вычислят наших агентов внутри своих структур, или шпионы сами побоятся продолжать с нами сотрудничать. Мы можем потерять наши «глаза» и «уши».

Но может быть и здесь не всё так плохо. Учитывая некомпетентность и ограниченность всего российского, существует большая вероятность, что путинская паранойя зашкалит ещё больше, а мы будем продолжать высасывать всю полезную информацию.

Дмитрий Абрамсон