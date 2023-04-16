Президент Байден поздравил православных христиан с Пасхой

Глава Белого дома выразил надежду на продолжение совместной работы по построению более справедливого и сострадательного мира, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден поздравил православных христиан с Пасхой, призвав молиться за всех страдающих от войны и преследований.



«Мы (с Джилл) также благодарим людей по всему миру, которые перевязывают раненым раны и внсят свой вклад в защиту достоинства каждого человека, давая приют беженцам и отстаивая человеческие права, – подчеркивается в президентском заявлении, опубликованном Белым домом в воскресенье. – Давайте все вместе подтвердим свою приверженность этой работе и созданию лучшего будущего – такого, где есть безопасность, свобода и справедливость для всех».



Президент отметил, что православные христиане продолжают укреплять сообщества по всей стране и по всему миру – от содействия взаимопониманию между различными конфессиями, до ответственного отношения к окружающей среде и служения другим с достоинством и уважением.



«Мы надеемся – в это священное время и в последующие годы – на продолжение совместной работы по построению более справедливого и сострадательного мира для всех детей Божьих», – заявил Байден.