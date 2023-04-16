Глава Белого дома Джо Байден подписал указ о назначении сразу нескольких известных деятелей культуры членами комитета по искусству и гуманитарным наукам при президенте США, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Как сообщается на сайте Белого дома, сопредседателями комитета стали певица Леди Гага и продюсер Брюс Коэн. Оба они являются обладателями множества наград, в том числе премий «Оскар»: Стефани Джерманотта (настоящее имя певицы) – за саундтрек к фильму «Звезда родилась», а Коэн – за драму «Красота по-американски».

Коэн и раньше работал с администрацией президента: в годы президентства Барака Обамы он помогал его супруге Мишель в работе над проектом Joining Forces, нацеленном на поддержку семей военнослужащих и ветеранов. Леди Гага, обладательница 13 наград «Грэмми» и одна из наиболее востребованных современных певиц, известна также благотворительной деятельностью и активизмом в поддержку ЛГБТК-сообщества. Певице было также доверено исполнение американского гимна на инаугурации президента Байдена в 2021 году.

Президентский комитет по искусству и гуманитарным наукам был основан в 1982 году в качестве консультативного совета при Белом доме. Как говорится в пресс-релизе 2023 года, «за последние 40 лет комитет помог в реализации ряда федеральных программ и сыграл жизненно важную роль в развитии художественного и гуманитарного образования, культурной дипломатии и креативных индустрий». В 2017 году комитет прекратил свою работу в знак протеста после Дональда Трампа, которого члены комитета объявили в попустительстве ультраправых митингов и призвали тогдашнего главу Белого дома к отставке. В 2022 году президент Джо Байден восстановил работу комитета.