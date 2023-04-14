Славянский иммигрант обвиняется в растлении своих внучек

Житель города Паско, штат Вашингтон, Юрий Иванович Куций, 65 лет, обвиняется судом округа Франклин в уголовном преступлении класса А (этот класс преступлений предусматривает максимальное наказание в зависимости от штата – пожизненное заключение или смертную казнь) – он обвиняется в растлении малолетних первой степени. Жертвами оказались внучки мужчины 2003, 2005 и 2010 годов рождения.



Прокурор назначил залог в размере $500 000.



Все потерпевшие рассказали детскому судмедэксперту, что неоднократно подвергались сексуальным домогательствам со стороны их дедушки. Большинство сексуальных домогательств происходило в доме обвиняемого в городе Паско.



Во время судебно-медицинского допроса одной из девочек, 2010 г.р., она рассказала, что приставания начались, когда ей было между 3-4 годами, когда ee семья жила в одном доме с Юрием Куцием.



В судебных документах представлены подробные показания девочек, описывающих отвратительное поведение их родного дедушки.



Одной из внучек (2010 г.р.) Юрий Куций, согласно судебным документам, сказал, что они играют в игры, в которые играют друзья, и что ей не нужно рассказывать маме, потому что если она узнает, то больше не даст им играть. Последний эпизод домогательств с девочкой случился, когда ей было 11 лет, на тот момент ее семья переехала и она бывала в гостях у дедушки.



Согласно судебным документам, старшая внучка 2003 г.р., в 6-м классе поняла, что прикосновения дедушки были неправильными, после того, как в ее школе прошла ассамблея о сексуальном насилии. В своих показаниях он написала, что из-за приставаний дедушки она причиняла себе вред из-за чувства вины, которое у нее было, думая, что во всем виновата сама.



Другая внучка, 2005 г.р., показала, что приставания к ней начались, когда ей было 5 лет, она испытывала страх и смущение.