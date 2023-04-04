Американские эксперты об уголовном деле против экс-президента Трампа

В Нью-Йорке 45-му президенту США официально предъявлены обвинения в уголовном преступлении, пишет Русская служба «Голоса Америки».

В этом деле, считают опрошенные «Голосом Америки» эксперты, у Дональда Трампа есть большой контроль над временем, и он сможет затянуть процесс – тактика, которой он пользовался раньше в судебных разбирательствах. С другой стороны, утверждают политологи, есть ряд признаков того, что крупные доноры-республиканцы, которым, возможно, надоели подобные громкие истории, сделают свои выводы. Мы поговорили с политологами и американскими экспертами о том, чего ожидать от появления Дональда Трампа в суде Нью-Йорка и как предъявление обвинения повиляет на политическое будущее 45-го президента США и его предвыборную кампанию 2024.

«Что делает это дело более сложным, так это отдельный закон в Нью-Йорке, который квалифицирует фальсификацию деловой документации как проступок, но он становится уголовным преступлением, если это часть другого преступления. И нет ничего необычного в том, чтобы считать фальсификацию деловой документации уголовным преступлением в Нью-Йорке, если в процессе фигурирует и другое преступление, например, мошенничество. Но что необычно и беспрецедентно в этом деле – это использование фальсификации деловой документации для возбуждения уголовного дела, связав его с нарушением федеральной предвыборной кампании. Собственно говоря, это преследование должны были инициировать федеральные власти. На самом деле Сайрус Вэнс, который ранее был генеральным прокурором Манхэттена, говорил, что его офис проводил аналогичное расследование и прекратил его, когда федеральные прокуроры попросили остановиться, чтобы они могли взять дело на себя, но в итоге так ничего и не сделали. С одной стороны, совершенно очевидно, что имело место нарушение федеральных законов о предвыборной кампании. Возможно, менее очевидно, знал ли об этом сам Трамп. Скорее всего, он скажет, что Майкл Коэн действовал, не поставив его в известность, и что он не знал, что это было сделано с целью повлиять на результаты выборов. Но я думаю, что в этом будет трудно убедить кого-то, учитывая, что Коэн уже сел в тюрьму, был выплачен штраф, и поэтому Трамп сделает акцент на том, что это дело представляет собой политически мотивированные действия по использованию нью-йоркского закона о деловой документации в попытке связать его с преступлением на федеральных выборах», – считает Говард Швебер, профессор политологии и права Университета Висконсина в Мэдисоне.

«Я так понимаю, юридический аспект, которые использует окружной прокурор Манхэттена, несколько нов и не проверен, что вызывает некоторые вопросы, потому что его предшественники рассматривали те же доказательства и отказались продолжать это дело. В этот раз они решили пойти дальше, поэтому возникает вопрос: что произойдет, если дело закроют или бывшего президента Трампа оправдают. У бывшего президента есть и другие юридические проблемы. Как я понимаю, они, вероятно, даже более серьезные. Это дело можно сравнить с расследованием по предполагаемому сговору с Россией, где, в конце концов, обвинение Трампу предъявлено не было. И это только подливает масла в огонь его речей о том, как все это политически мотивировано. В любом случае, он сам, именно Трамп, первым сообщил, что ему, вероятно, будут предъявлены обвинения. Более того, он собирает пожертвования на свою избирательную кампанию. Не знаю, насколько успешно, но это стало частью стратегии его фандрайзинга и, вероятно, активизировало его ядерный электорат. Мы пока действительно на неизведанной ранее территории. Впрочем, как всегда в случае с Трампом», – добавляет Майкл Дэш профессор политологии и международных отношений в Университете Нотр-Дам.

Гаррет Мартин, профессор Американского университета, накануне появления Дональда Трампа в суде говорил: «Мы еще не знаем, что содержится в обвинительном заключении, так что это важно с юридической точки зрения. Но процесс должен быть довольно коротким. Другой сюжетной линией будет политическая история, в которой Дональд Трамп вернется завтра после суда в Мар-а-Лаго и проведет предвыборный митинг, на котором попытается воспользоваться ситуацией и сказать, что его преследуют. Думаю, обе сюжетные линии важны. Завтра будет предъявлено обвинение, но Дональду Трампу грозят также обвинения по другим делам. Например, в штате Джорджия из-за его разговора в попытке получить голоса в начале 2021 года. С политической точки зрения, думаю, в краткосрочной перспективе Дональд Трамп выиграет в том смысле, что вокруг него сплотится ядерный электорат республиканцев. Это поможет ему сначала на партийных праймериз против таких кандидатов, как Никки Хейли, или, вероятно, Рон Десантис. Но это долгая кампания, и еще многое может случиться. Будет интересно, начнут ли избиратели думать, что судебные дела являются обузой для Трампа или, наоборот, будут еще больше поддерживать его. Но следует помнить как о юридической, так и о политической составляющих. Да, офис [губернатора Флориды] Десантиса может замедлить дело, они могут инициировать юридическую проверку, но правил о невозможности экстрадиции из Флориды нет. И думаю, что это немного похоже на показуху. Среди демократов и независимых избирателей многие считают, что Трампу нельзя позволять баллотироваться, поскольку ему предъявлено обвинение, но многие республиканцы по-прежнему считают иначе. Таким образом, поляризация, которая была и раньше вокруг фигуры Трампа, сохраняется до сих пор. Я не думаю, что есть большая вероятность беспорядков завтра, но некоторая риторика, которую Дональд Трамп использовал в отношении прокуратуры [Нью-Йорка] и правовой системы в целом, вызывает обеспокоенность по поводу возможного повторения событий, подобных тем, что мы видели 6 января [2021 года]».