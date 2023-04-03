Как повлияют обвинения на политическое будущее Дональда Трампа?

Американские эксперты – о первом в истории США обвинении в уголовном преступлении бывшему президенту, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Согласно обвинительному заключению большого жюри Манхэттена, 45-му президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения по более чем 30 пунктам.



Это – первый случай в американской истории, когда действующему или бывшему президенту были предъявлены обвинения в ходе уголовного расследования. В чем именно обвиняют Трампа – еще неизвестно, но предполагается, что это связано с его причастностью к схеме выплаты денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс во время президентской гонки 2016 года.



Ожидается, что 45-й президент предстанет перед судом во вторник, 4 апреля. Сам Трамп назвал новости о предъявлении обвинений «отвратительной охотой на ведьм», добавив, что «демократы использовали систему правосудия в качестве оружия для наказания политического оппонента».



По мнению Джеймса Сэвиджа, профессора политологии и общественной политики Университета Вирджинии (James Savage, Virginia University), вопрос теперь заключается в том, что это будет означать для президента Трампа в политическом плане?



Пока что отмечает Сэвидж, Республиканская партия поддерживает его: предъявление обвинений фактически выводит Трампа «на сцену», дает возможность появиться лишний раз на публике и даже добавляет ему престижа. Что касается Республиканской партии, то опросы общественного мнения показывают, что сторонники Трампа активно его поддерживают:

«Даже те республиканцы, которые тоже баллотируются в президенты США, или молчат, или тихо поддерживают экс-президента. Пока что это не вызвало внутрипартийных проблем для него с точки зрения выборов. Так что, возможно, это не сильно повредит ему и на общенациональных выборах. Еще одна проблема связана с прокурором Элвином Брэггом. Вопрос в том, пытается ли он идти в этом деле до конца из политических соображений? И пока складывается именно такое впечатление».

«В ходе первого в истории предъявления обвинений бывшему президенту мы много услышим об этом в американских СМИ, – добавляет Юлия Азари, профессор политологии Университета Маркетт (Julia R. Azari, Marquette University). – Но важно отметить, что да, это первый раз для президента, но целый ряд американских политиков был привлечен к ответственности за различные юридические проблемы. Например, четверо из последних пяти губернаторов Иллинойса, одного из наших крупнейших штатов, попали в тюрьму за различные преступления. Так что нет ничего необычного в том, что система правосудия затрагивает политиков, равно как и всех остальных. Интересно, что у нас требования к кандидатам в президенты очень минимальные. Конституция гласит, что вы должны быть гражданином по рождению, вам должно исполниться тридцать пять лет, и вы должны жить в Соединенных Штатах. И это, по сути, все. Нет никаких препятствий баллотироваться в президенты, если вы человек, осужденный за уголовное преступление или проступок, или даже в это время вы сидите в тюрьме. Один из мелких кандидатов, кандидат от социалистов Юджин Дебз, баллотировался в президенты из тюрьмы».