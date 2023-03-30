Байден обеспокоен возможностью передачи российского ядерного оружия Беларуси

Президент США назвал идею Владимира Путина о передаче Минску «тактического» ядерного оружия «опасной» и «вызывающей беспокойство», пишет VOA.
Джо Байден заявил во вторник, что заявление президента РФ Владимира Путина о размещении «тактического» ядерного оружия в Беларуси «опасно».
«Это опасные слова, и это вызывает беспокойство», — сказал Байден, отвечая на вопрос журналиста в Белом доме.
В субботу Владимир Путин заявил, что Москва разместит тактическое ядерное оружие на территории союзной Беларуси, расположенной у границы с Европейским Союзом.
Объявление было сделано более чем через год после начала вторжения России в Украину, когда украинские военные продолжают борьбу с российской агрессией.
В Белом доме в воскресенье сообщили, что у администрации «нет указаний» на то, что передача российского ядерного оружия Минску имела место.
«Они еще этого не сделали», — снова сказал Джо Байден во вторник.