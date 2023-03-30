Байден обеспокоен возможностью передачи российского ядерного оружия Беларуси

Президент США назвал идею Владимира Путина о передаче Минску «тактического» ядерного оружия «опасной» и «вызывающей беспокойство», пишет VOA.

Джо Байден заявил во вторник, что заявление президента РФ Владимира Путина о размещении «тактического» ядерного оружия в Беларуси «опасно».

«Это опасные слова, и это вызывает беспокойство», — сказал Байден, отвечая на вопрос журналиста в Белом доме.

В субботу Владимир Путин заявил, что Москва разместит тактическое ядерное оружие на территории союзной Беларуси, расположенной у границы с Европейским Союзом.

Объявление было сделано более чем через год после начала вторжения России в Украину, когда украинские военные продолжают борьбу с российской агрессией.

В Белом доме в воскресенье сообщили, что у администрации «нет указаний» на то, что передача российского ядерного оружия Минску имела место.

«Они еще этого не сделали», — снова сказал Джо Байден во вторник.