Забастовка в школах Калифорнии

В Лос-Анджелесе второй день закрыты государственные школы из-за забастовки учителей, передает Русская служба «Голоса Америки».

Более полумиллиона учеников лос-анджелесских школ второй день не могут попасть на уроки из-за забастовки работников учебных заведений. Всего в округе, одном из самых крупных в стране, чуть более тысячи школ. Главное требование бастующих — это повышение зарплат. Договориться профсоюзу учителей и школьному округу пока так и не удается. Бастующие устроили многотысячную акцию у главного офиса школьного округа. Среди тех, кто пришел на протест, Дженифер Торэс – вот уже 20 лет она работает ассистентом преподавателя в начальной школе. Говорит, забастовка была лично для нее решением непростым.

«Мы не хотим бастовать, не хотим закрывать школы, потому что все это отразится на детях. И решение это было таким же сложным, как жить в бедности. Жить от зарплаты до зарплаты», – говорит Дженифер.

Сотрудники школьного округа Лос-Анджелеса, а именно водители автобусов, охранники, ассистенты учителей, работники столовых, более 30 тысяч человек, требуют повышения зарплаты на 30%, и увеличения часов работы.

«Жить на такую зарплату очень тяжело, если я скажу, сколько я получаю, вы будете смеяться. Как мне платить за квартиру, как помогать моим детям на такие деньги», – говорит помощник учителя в младшей школе, Лус Вариэла.

Она 25 лет работает с детьми, говорит, чтобы выживать в одном из самых дорогих городов мира ей приходится постоянно искать дополнительный приработок. Именно из-за низкой зарплаты, уверены в профсоюзе преподавателей, молодежь все реже выбирают профессию учитель.

«Работники школьной системы получают около 25 тысяч долларов в год, это ничтожно мало. Некоторым сотрудникам приходится платить из своей зарплаты в 2 тысячи долларов 85% только за жильё, а что остаётся? А когда у тебя семья? Как кормить ее?» – говорит президент профсоюза учителей Сесилия Майя Круз. По ее словам, требование по повышению зарплат школьный округ отклоняет, предлагая свои условия. Переговоры длились не один месяц. Накануне они зашли в тупик.

«Руководитель округа прекрасно знает, как вести переговоры, себе он выбил повышение на 26%, его зарплата в год составляет 440 тысяч долларов, это больше, чем зарплата президента США! А для нас, он говорит, что округ не может дать больше денег», – рассказала в интервью Голосу Америки президент профсоюза учителей Лос-Анджелеса, Сесилия Круз.

Глава же школьного округа, Альберто Карвальо, говорит, что представители профсоюза даже слушать его не хотят. И на переговоры не приходят.

«Я надеялся, что смогу сегодня выйти к вам и сообщить другие новости, что забастовки не будет. Но, к сожалению, это не так. Мы занимались процессом переговоров все это время. Но мы даже не смогли собраться с профсоюзами в одной комнате, за одним столом, чтобы решить эти проблемы»,- говорит Карвальо.

Поддержать работников школ вышли и учителя, порядка 30 тысяч педагогов также требуют повышения зарплат на 20%.

«Без всех этих людей наши ученики не смогли бы учиться, без помощников, поваров, водителей, ничего бы не было, они заслуживают достойной зарплаты», – считает учительница Виктория Монтес.

Всего в забастовке участвуют 65 тысяч работников школьной системы образования. На время забастовки в 30 парках города власти Лос-Анджелеса открыли пункты, где волонтёры могут присмотреть за детьми работающих родителей.

«Я поддерживаю забастовку с одной стороны, а с другой моя дочь без школы сегодня. Люди зависят от школ, даже в плане еды», – рассказывает Лорена. Она приехала взять еду, которую ее дети получали в школе каждый день. В школах города ученики могут питаться бесплатно. Для некоторых семей эта продовольственная программа – большая помощь. Чтобы не лишать ее родителей и детей, власти Лос-Анджелеса организовали точки, где на все дни забастовки можно получить пакеты с едой для детей.

В 2019 году школьные работники Лос-Анджелеса тоже бастовали, тогда они требовали уменьшения числа учеников в классах, медицинских работников для каждой школы, и повышения зарплат. Та забастовка продлилась шесть дней, но школы тогда продолжать работать. Нынешняя забастовка запланирована на три дня, но работники школ говорят, что если округ не пойдет на уступки, то они продолжат бастовать и дальше.