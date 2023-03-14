В США обанкротился самый крупный банк со времен кризиса 2008 года

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом выступил в воскресение со следующим заявлением в ответ на заявление администрации Байдена, позволяющее Федеральной корпорации страхования депозитов завершить свое решение о Silicon Valley Bank таким образом, чтобы полностью защитить всех вкладчиков.

“Администрация Байдена действовала быстро и решительно, чтобы защитить американскую экономику и укрепить доверие общества к нашей банковской системе. Их действия в эти выходные успокоили нервы и оказали глубоко положительное влияние на Калифорнию — на наши малые бизнесы, которые теперь могут получать заработную плату, на рабочих, которые получат свою зарплату, на проекты доступного жилья, которые могут продолжать строительство, и на некоммерческие организации, которые могут сохранить их двери открыты завтра. Калифорния является опорой американской экономики, и федеральные лидеры поступили правильно, обеспечив, чтобы наша инновационная экономика могла продолжать расти и двигаться вперед”.

Этим же днем ранее президент Джо Байден выступил с заявлением о действиях по укреплению доверия к банковской системе”:

“На выходных по моему указанию министр финансов и директор моего Национального экономического совета усердно работали с банковскими регуляторами над решением проблем в Silicon Valley Bank и Signature Bank. Я рад, что они достигли быстрого решения, которое защищает американских рабочих и малый бизнес и обеспечивает безопасность нашей финансовой системы. Решение также гарантирует, что доллары налогоплательщиков не будут подвергаться риску.

Американский народ и американский бизнес могут быть уверены, что их банковские вклады будут там, когда они им понадобятся.

Я твердо намерен привлечь к ответственности тех, кто несет ответственность за этот беспорядок, и продолжать наши усилия по усилению надзора и регулирования крупных банков, чтобы мы больше не оказались в таком положении.

Завтра утром я сделаю замечания о том, как мы будем поддерживать устойчивую банковскую систему, чтобы защитить наше историческое восстановление экономики.”

Напомним, что один из крупнейших банков США (16 место) Silicon Valley Bank (SVB) обанкротился в прошлую пятницу, это стало вторым по величине банкротством банка в истории США после финансового кризиса 2008 года. Крах банка был спровоцирован тем, вкладчики поспешили снять все свои средства, так называемые незастрахованные депозиты — счета, превышающие лимит в 250 000 долларов США по гарантированному государством страхованию вкладов, из-за опасений, что банк может стать неплатежеспособным.

The Wall Street Journal сообщил, что крах SVB расследуется Министерством юстиции США и Комиссией по ценным бумагам и биржам

Похожая история случилась с Signature Bank, чей крах случился в воскресенье и явился следствием краха Silicon Valley Bank – клиенты, напуганные внезапным крахом Silicon Valley Bank, сняли депозиты на сумму более 10 миллиардов долларов, сообщил член правления CNBC.