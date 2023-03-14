Российские военные сбили американский беспилотник над Черным морем

Сегодня над Черным морем два российских самолета Су-27 совершили «небезопасный и непрофессиональный» перехват беспилотника ВВС США MQ-9, выполнявшего разведку, наблюдение и рекогносцировку в международном воздушном пространстве.



Об этом заявил генерал ВВС Джеймс Б. Хекер, командующий ВВС США в Европе.



Приблизительно в 7:03 утра один из российских самолетов Су-27 задел пропеллер беспилотника MQ-9, в результате чего американским силам ВВС пришлось затопить MQ-9 в международных водах.



«MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда его перехватил и повредил российский самолет, что привело к аварии и полной потере MQ-9», – сказал Хекер, добавив, что Су-27 сливали топливо и пролетали перед MQ-9 в «безответственной, экологически небезопасной и непрофессиональной манере».



«Самолеты США и союзников будут продолжать действовать в международном воздушном пространстве, и мы призываем (российских военных) вести себя профессионально и безопасно, – заявил Хекер. – Эти агрессивные действия российских экипажей опасны и могут привести к просчетам и непреднамеренной эскалации».

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби отметил, что перехваты российскими самолетами нероссийских самолетов над Черным морем – «не редкость».



«Я хочу подчеркнуть, что этот MQ-9 действовал в международном воздушном пространстве над международными водами, не представлял ни для кого угрозы, и это был небезопасный и непрофессиональный перехват, – сказал Кирби. – Это не первый случай перехвата, конечно, за последние недели. У нас сейчас нет точных сведений о намерениях российского пилота, но мы знаем, что этот пилот задел своим самолетом пропеллер MQ-9, что и привело к его падению».



«Таким образом, в этом отношении это уникальный инцидент, – сказал Кирби. – Госдепартамент будет напрямую разговаривать с российскими коллегами и выражать нашу озабоченность по поводу этого небезопасного и непрофессионального перехвата».

Во вторник днем пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что США вызывают посла России в Вашингтоне в Госдепартамент по поводу инцидента с беспилотником, ставшего «грубым нарушением международного права».

«Мы взаимодействуем напрямую с русскими, опять же на высшем уровне, чтобы передать наши решительные возражения против этого небезопасного непрофессионального перехвата, который привел к падению беспилотного летательного аппарата США, – заявил Прайс. – Мы вызываем российского посла в Госдепартамент, чтобы передать это заявление. Тем временем в Москве посол [США] Трейси уже передала наше решительное заявление российскому Министерству иностранных дел».

VOA