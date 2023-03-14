Присяжные признали гражданина Узбекистана виновным в даче ложных показаний

Федеральный суд присяжных в Бриджпорте (штат Коннектикут) признал 36-летнего Сидикжона Мамаджонова, гражданина Узбекистана, ранее проживающего в Новой Британии, виновным в даче ложных показаний федеральным правоохранительным органам, а также иммиграционным властям.

Согласно доказательствам, раскрытым в ходе судебного разбирательства, Мамаджонов иммигрировал в США в феврале 2009 года и стал законным постоянным жителем в сентябре 2010 года.

27 мая 2013 года Мамаджонов вылетел из США рейсом в Стамбул, Турция. Перед этой поездкой он узнал, что его брат Саиджон Мамаджонов был убит во время гражданской войны в Сирии. Сидикжон Мамаджонов вернулся в США 11 июня 2013 года. В начале июля 2013 года он получил посылку DHL, в которой находился iPhone 4. В телефоне было несколько видео и фотографий, изображающих Саиджона в Сирии, в том числе видео, на которых Саиджон чистит оружие в военной форме и фотография Саиджона после того, как он был убит.

Во время интервью со спецагентами ФБР в 2014 году Мамаджонов ответил на вопросы о своей поездке в Турцию и на вопросы о своем брате, сделав несколько ложных заявлений, в том числе о том, что его брат жив и находится либо в Турции, либо в Дубае, и что он встречался со своим братом, когда тот был в Турции в 2013 году.

В августе 2016 года Мамаджонов заявил спецагентам ФБР, что получил посылку от Сидикжона, и не знает о местонахождении Саиджона, не слышал никаких разговоров о том, что узбеки из США отправляются воевать в Сирию. В то время Сидикжон знал, что Саиджон, который поехал из США в Сирию и погиб на гражданской войне, и что тот умер до даты отправки посылки.

27 октября 2016 г. в интервью с сотрудником Службы гражданства и иммиграции США относительно заявления на натурализацию, которое Мамаджонов подал в сентябре 2014 г., он снова предоставил ложные сведения о своем брате.

Мамаджонов был задержан 22 декабря 2017 года.

Присяжные признали Мамаджонова виновным по трем пунктам обвинения в даче ложных показаний правоохранительным органам и по одному пункту обвинения в даче ложной присяги по иммиграционному делу. При вынесении приговора, который пока не назначен, Мамаджонову грозит максимальный срок лишения свободы до 25 лет.

Мамаджонов освобожден под залог в размере 200 000 долларов и проживает в Пенсильвании до вынесения приговора, сообщает Генпрокуратура штата Коннектикут.