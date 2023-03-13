В Нью-Йорке расследуют убийство “русской мафии”

21 февраля агенты ФБР обнаружили, как они подозревают, останки мужчины из Бруклина в двух вещевых сумках за домом на Ольстер-Хайтс-роуд в Элленвилле, округ Ольстер. Мужчина был застрелен. Агенты подозревают, что этот мужчина, является пропавшим без вести бруклинцем 43-летним Шехрозом Тохировым, который исчез после того, как вступил в бизнес по продаже дорогих часов. Тело пока остается неопознанным, будет проводиться анализа ДНК.

Как сообщают правоохранители, по их данным, мужчина, ставший жертвой, покинул свою квартиру еще в июне прошлого в Бруклине в попытке заплатить мужчинам часть $500 000 долларов, которые он якобы был им должен, больше его никто не видел.

Федералы арестовали одного из двух подозреваемых, 42-летнего Шломо Патчиав, гражданина Израиля, и обвинили его в вымогательстве, другой сообщник вылетел в Грузию в конце июня. Патчиав был освобожден под залог в размере $350 000.

На слушаниях по делу Шломо Патчиавы судья Санкет Булсара указал на пробелы в уголовном иске, прокурор выступала против залога, тк. есть риск, что обвиняемый может бежать. Адвокат Патчиавы также подверг сомнению доказательства, связывающие его подзащитного с убийством.

Эксперты называют это убийство очередным делом “русской мафии”.