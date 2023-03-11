Посольство России считает, что США вмешиваются в ее внутренние дела

А также Америка должна сосредоточиться на внутренних проблемах, а не вводить санкции в отношении Москвы.

Такое сообщение пресс-секретаря посольства России в Вашингтоне Игоря Гиренко опубликовано в Telegram-канале ведомства.

“Расцениваем введенные 3 марта Вашингтоном санкции против ряда российских должностных лиц под предлогом их якобы причастности к нарушению прав В.Кара-Мурзы как вмешательство во внутренние дела нашей страны с целью воспрепятствовать правосудию.

Напоминаем, что указанный росгражданин обвиняется в серьезных преступлениях: государственная измена, распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил РФ, а также сотрудничество с нежелательной в России организацией, за совершение которых предусмотрено уголовное наказание.

То, с какой одержимостью здесь штампуют антироссийские рестрикции, отражает бессильную злобу правящих кругов США из-за неспособности заставить подчиниться нас их воле.

Властям Соединенных Штатов вместо размахивания санкционной дубиной пора бы соприкоснуться с реальностью и обратить внимание на плачевную ситуацию в области прав и свобод человека у себя дома.”