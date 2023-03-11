5 лет тюрьмы за исполнение “Божьей воли”

Такой приговор вынесли присяжные обвиняемому в фальсификации налоговой декларации 70-летнему Джулиусу Уильямсу из города Огаста, штата Джорджия, который заявил присяжным, что он консультировался с высшими силами и декларация на более чем сто миллионов долларов была волей Божьей и он “действовал праведно в глазах Бога”.

Тем не менее, присяжные и судья были другого мнения о Божьих делах и вынесли обвинительный приговор во вторник, 7 марта – Джулиус Уильямс был осужден за подачу фальшивой налоговой декларации и приговорен к пяти годам тюремного заключения, максимальному сроку по закону Джорджии, согласно пресс-релизу окружной прокуратуры Огасты.

Согласно обвинению прокурора, мужчина подал налоговую декларацию за 2017 год на сумму $100 000 689, после этого он звонил в офис Департамента доходов штата, требуя налогового вычета, на который он не имел право, о чем ему было известно.

Как сообщает The Augusta Chronicle, на перекрестном допросе помощник окружного прокурора напомнил обвиняемому о заповедях против воровства и лжесвидетельства, однако Уильямс сказал присяжным, что им придется ответить перед Богом, если они осудят его.