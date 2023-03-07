Новые военно-торговые связи Кремля позволяют ему продолжать войну с Украиной

В течение года войны в Украине власти России сумели наладить новые каналы для закупок вооружений и экспорта сырья, в основном – с Китаем и другими азиатскими государствами, сообщает VOA.

Надежда на победу в войне с Россией, которую твердо сохраняют украинские граждане и лидеры страны, все это время подкреплялась еще и расчетом на то, что на длительные военные действия в Украине у Кремля просто не хватит ресурсов. Особенно в свете все новых санкций, которые Запад вводил против Москвы.



Однако, как выясняется, по мере того как военные действия в Украине продолжаются, целый ряд государств мира – в первую очередь, азиатских – начал оказывать в этом конфликте помощь стране-агрессору – Российской Федерации. Причем, помощь эта оказывается как в военной, так и в экономической сфере, обеспечивая Кремлю приток необходимых средств.



Так, в ноябре прошлого года Иран тайно поставил Российской Федерации как минимум 18 дронов-беспилотников для ударов по Украине. Об этом сообщило британское издание Guardian со ссылкой на иранские источники. По их утверждению, большая часть беспилотников была тайно погружена на российский корабль в Каспийском море, остальные – отправлены государственной иранской авиакомпанией.



Иран также направил в Москву 54 технических специалиста для помощи в эксплуатации дронов. «Гардиан» отмечает, что отправку осуществили сразу после того, как в ноябре Тегеран и Москва обменялись визитами делегаций обеих стран.



В конце февраля уже нынешнего, 2023-го, разведслужба Министерства обороны США представила свидетельства – фотографии и сделанный по ним технический отчет – которые доказывают присутствие в Украине иранских боевых беспилотников «Шахед» и «Мохаджер». Официальный Тегеран оправдывается тем, что партия дронов якобы была поставлена России еще до начала военных действий в Украине.



Еще один военный поставщик России – Северная Корея. Агентство «Рейтер», со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, сообщило, что в течение года КНДР поставила российской частной военной компании «Вагнер» противотанковые ракеты и системы ПРО. Кирби при этом отметил, что количество оружия, которое ЧВК получает от Пхеньяна, не изменит динамику войны. Создатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин назвал информацию об этих поставках «слухами и спекуляцией». Ранее в Белом доме заявляли, что северокорейцы тайно поставляют России артиллерийские снаряды. Официальный Пхеньян это тоже отрицает.



Иностранной военной помощью Кремлю дело не ограничивается. По оценкам западных аналитиков, объем внешней торговли России, который сократился было вследствие западных санкций, к концу прошлого года уже почти вернулся к довоенному уровню. Только теперь торговлю с РФ активно развивают азиатские государства.



По данным «Нью-Йорк Таймс», Иран, Турция, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения и Китай начали снабжать Россию товарами, приток которых с Запада прекратился, от компьютерных чипов и смартфонов до бытовой техники. На это указывает и увеличение объема российских морских перевозок в последние месяцы. МВФ прогнозирует рост экономики РФ на 0,3% в 2023 году.

«Стратегия Запада состоит в том, чтобы взаимодействовать с правительствами этих государств на дипломатическом уровне, публично освещать их действия, а также добиваться другими способами – например, предупреждением о возможных санкциях, как в случае в Китаем – чтобы эта помощь [России] была сведена на нет. Хотя все эти меры так или иначе помогают в достижении цели, ключевым вопросом здесь остается то, окажут ли они воздействие на Китай, чья помощь России может оказаться больше, чем помощь всех остальных государств, вместе взятых», – сказал в интервью Русской службе «Голоса Америки» старший политолог Гудзоновского института Ричард Вайц.

Многие государства пока не могут себе позволить – или не хотят – отказаться от импорта российских энергоносителей. В отдельные месяцы прошлого года Китай и Индия совокупно импортировали из России до двух с половиной миллионов баррелей нефти-сырца в день, говорится в анализе организации CEPA.

Ключевым партнером РФ в этих условиях является вторая экономика мира – Китайская Народная Республика. С начала войны в Украине Китай увеличил экспорт энергоносителей из России на 60%. Этим самым власти КНР не столько заботятся о судьбе режима Путина, сколько стремятся удовлетворить свои гигантские потребности в сырье по сниженным ценам. Еще больше Белый дом тревожит возможность оказания Пекином военной помощи Кремлю.

«Если Китай начнет предоставлять России, в ее войне с Украиной, любую военную помощь – вооружения, боеприпасы – это будет кардинальная эскалация с участием Китая, что резко увеличит шансы дальнейшей конфронтации – возможно, даже между Китаем – с одной стороны и США и их союзниками – с другой. В случае оказания России такой помощи, США скорее всего, введут санкции против причастных к этому компаний. Также, это может привести к серьезному нарушению дипломатических отношений США и КНР. Такой шаг заставил бы Соединенные Штаты значительно увеличить расходы на оборону и вызвал бы настороженность многих других стран», – рассказал «Голосу Америки» Тим Хит, эксперт аналитической компании RAND Corporation.

Пока Китай остается крупнейшим потребителем российского сырья, изолировать Россию на мировом рынке у Запада не получится, говорят эксперты. Более того, недавние распри между Вашингтоном и Пекином по поводу аэростатов-шпионов в небе над Америкой могут только усилить желание властей Поднебесной «насолить»Соединенным Штатам, обеспечивая Кремлю щадящий экономический режим. Это – новый серьезный вызов для США. Тем более что европейцы здесь могут не проявить единства с Вашингтоном: экономики многих государств Европы – взять хотя бы Германию – сильно зависят от китайского рынка сбыта.

Все эти факторы указывают на то, что у Кремля по-прежнему остаются способы обходить западные санкции и находить источники средств для продолжения войны с Украиной.