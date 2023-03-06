Президентские гадания 2024

Меня часто спрашивают, кто будет баллотироваться и кто победит. Предсказаниями я не занимаюсь, но есть четыре очевидных сценария: БАЙДЕН – ТРАМП, БАЙДЕН – НЕ ТРАМП, НЕ БАЙДЕН – ТРАМП и НЕ БАЙДЕН – НЕ ТРАМП.

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Трамп объявил о своей предвыборной кампании ещё в ноябре. Насколько это серьёзно? На сегодняшний день Трампа практически не слышно и не видно. Возможно, он уже не способен собирать большие толпы избирателей. Возможно, его кампания ещё наберёт обороты.

Но есть и другое объяснение. Трампа расследуют сразу несколько прокуроров. Предвыборная кампания позволяет ему доказывать избирателям, что все судебные процессы – это «охота на ведьм». И это ставит прокуроров в очень сложное положение. Теоретически они должны следовать букве закона. Практически они не могут не учитывать политические последствия своих действий против Трампа. При этом судебные обвинения, приговор и даже тюремный срок не воспрещают стать Президентом.

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Может ли Трамп победить? Февральские опросы республиканцев дают Трампу от 29 до 79% в зависимости от того, сколько кандидатов (и кто именно) баллотируется против него. Однако во всех комбинациях Трамп всегда остаётся на первом месте.

Проблема в том, что в большинстве штатов республиканскому кандидату не нужно набрать 50%+1 голос. Кандидат с наибольшим количеством голосов получает всех выборщиков. Таким образом Трамп может получить номинацию, набирая даже 30-35% против 3-4 оппонентов.

Вторая проблема в том, что республиканская партия по-прежнему находится под контролем Трампа. Партийные работники могут попытаться создать для него более благоприятные условия в отдельных штатах.

Даже если Трамп проиграет, то возникает проблема номер три: Трамп не любит проигрывать. Он может продолжать атаковать официального кандидата от республиканцев или вообще баллотироваться как независимый кандидат. То есть сначала шантаж, а потом саботаж, потому что оба сценария практически гарантируют победу демократа.

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Но допустим республиканцам удастся выйти «сухими» из-под Трампа. Четвёртая проблема в том, что даже без Дорогого Лидера современная республиканская партия не способна номинировать ни Рейгана, ни Буша (любого), ни МакКейна. Даже без Трампа это будет какая-то вариация на тему «трампизм».

Например, ДеСантис сегодня на втором месте в большинстве опросников. Да, он моложе Трампа с опытом губернатора и без сумасшедших твитов в 3 часа ночи. Но он продвигает ту же ультраправую популистскую политику против прав женщин (против абортов), против иммигрантов, против ЛГБТ и дальше по списку. И даже в вопросе Украины ДеСантис начал вторить Трампу.

Бывшая губернатор и посол в ООН Никки Хейли недавно объявила о своей предвыборной кампании. Она была против Трампа, потом за Трампа, потом была в администрации Трампа, потом опять против Трампа, а сейчас вроде бы опять не против. Поскольку она сама не знает, во что она верит, её шансы на номинацию стремятся к нулю. Истинные трамписты не считают её трамписткой, а для принципиальных избирателей у неё отсутствуют какие-либо принципы. Если кому-то интересно, она считает, что Байден даёт Украине слишком много денег, но недостаточно оружия.

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С другой стороны баррикад – Президент Байден. Будет ли он баллотироваться на второй срок? Если да, то номинация ему практически гарантирована. Ни один демократ не посмеет пойти против Президента (а если и посмеет, то быстро проиграет).

Байден уже один раз победил Трампа. Поэтому вполне рационально предполагать, что Байден сможет это повторить, тем более после попытки государственного переворота и многочисленных расследований бывшего Президента. И даже если республиканцы номинируют кого-то другого, Трамп, вероятно, уничтожит республиканскую партию изнутри.

Ожидалось, что Байден объявит о своей предвыборной кампании в феврале, но этого не произошло. Причины неизвестны. Возможно, Байден ещё не принял окончательного решения или откладывает неизбежное из каких-то политических соображений.

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Но у меня нет «святых коров», а у Байдена нет гарантий на победу. Его популярность в минусе (правда у Трампа ещё ниже). Неизвестно, в каком состоянии будет находиться американская экономика через полтора года. И проблемы возраста и здоровья могут дать о себе знать.

Трамписты, которые уже почти 8 лет упорно не замечают психические расстройства Дорого Лидера, распространяют небылицы о том, что Президент США уже ничего не соображает и что все решения принимаются за него. Следящим за американской политикой, очевидно, что это жалкие фантазии коррумпированного сознания.

Тем не менее Байден, мягко говоря, не мальчик. Да, он в хорошей форме, но – не будем лукавить – в хорошей форме для 80 лет. И эти 80 лет чувствуются где-то в половине его выступлений. Поэтому приходится рассматривать сценарий, когда здоровье Байдена всё же подведёт, и 47-м Президентом может стать Камала Харрис.

Харрис тоже баллотировалась в 2020 году. Её недолгая предвыборная кампания запомнилась какими-то несуразными обвинениями против Байдена в расизме. Харрис не впечатлила меня (и многих других) ни на дебатах, ни в многочисленных интервью, ни сейчас в роли ВП. Поэтому Харрис – это дополнительный риск для кампании Байдена. Но отказаться от неё – это потенциально скандал с ещё более негативными последствиями.

В февральском опросе общественного мнения 62% демократов (и я с ними согласен) выступили против того, чтобы Байден снова баллотировался. Тем не менее это почти полностью его решение. И если он решит пойти на второй срок, демократы безусловно его поддержат.

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Но допустим Байден не собирается баллотироваться. Он мог бы войти в историю, как один из самых успешных президентов. Кроме того, что он избавил нас от Дорогого Лидера, под его руководством в Америке практически закончилась пандемия, Конгресс выделил рекордные $1,2 триллиона на инфраструктуру, $370 миллиардов на борьбу с глобальным потеплением, $280 миллиардов инвестиций в производство компьютерных чипов в США, и впервые за 30 лет был принят закон о доступе к огнестрельному оружию. О том, сколько Байден сделал для Украины я писал отдельно.

Тогда почему Байден не объявляет о выходе на заслуженную пенсию? С одной стороны, ему невыгодно это афишировать, потому что он сразу же потеряет политический капитал. Президента, заканчивающего свой последний срок, называют в Америке «хромой уткой». С другой стороны, он должен заранее сообщить о нежелании переизбираться, чтобы дать возможность другим демократическим кандидатам подготовиться к предвыборной кампании.

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Когда я иммигрировал в США почти 30 лет назад, мне запомнилось, как наши иммигранты рассказывали своим американским преподавателям, что английский – очень бедный язык (намного беднее русского). Приблизительно те же чувства я испытываю, когда меня полуспрашивают / полусообщают, что у демократов нет других кандидатов.

В 2020 году вместе с Байденом баллотировалось около 20 демократов. После трёх первых штатов в гонке оставалось 7 кандидатов. Многие из них могут попытаться ещё раз.

Члены кабинета, губернаторы, сенаторы, некоторые представители в Палате, в том числе бывшие, миллиардеры и просто известные личности могут метить на пост Президента. Оглашать весь список потенциальных кандидатов сейчас бессмысленно.

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Кто будет баллотироваться? Кто победит?

В ближайшие пару месяцев Байден должен будет объявить о своём решении. В ближайшие пару месяцев ожидаются официальные криминальные обвинения против Трампа. К концу лета большинство кандидатов объявят о своих предвыборных кампаниях. Голосование начинается в январе-феврале 2024 года.

Дмитрий Абрамсон