Комитет 6 января по расследованию нападения на Капитолий США прекратил работу.

Комитет 117-го Конгресса по расследованию нападения на Капитолий США 6 января, работавший с 2021 по начало 2023 гг., созданный, чтобы расследовать факты, обстоятельства и причины, связанные с терактом 6 января 2021 года в Капитолии США, а также вопросы, связанные с вмешательством в мирную передачу власти, прекратил свою работу, о чем свидетельствует соответствующая информация на сайте.

На сайте комитета 6 января опубликован, очевидно, финальный пресс-релиз его председателя Бенни Томпсона и его заместителя Лиз Чини, датированный 2 января 2023 года.

В пресс релизе сказано, что “Специальный комитет сворачивает свою деятельность”, отмечаются множество препятствий, “в том числе попытки скрыть и воспрепятствовать нашей работе и более десятка судебных исков. Многие свидетели прятались за заявлениями о привилегиях, включая самого Дональда Трампа, который сначала грозился, что готов дать показания, но затем сам подал в суд, чтобы избежать встречи с нашими вопросами”.

Также отмечается, что теперь “система правосудия несет ответственность за то, что будет дальше. Важную роль должны сыграть и другие, в том числе государственные адвокаты и другие лица, контролирующие адвокатов, причастных к заговорам, которые мы разоблачили.”

19 декабря комитет принял свой окончательный, 845-страничный, отчет, основным вывод которого – бывший президент никогда больше не должен занимать выборную должность.

“Эти доказательства привели к решающему и прямому выводу: главной причиной 6 января был один человек, бывший президент Дональд Трамп, за которым последовали многие другие. Без него не произошло бы ни одно из событий 6 января,” — говорится в отчете.

В длинном отчете из восьми глав, основанном на 1200 свидетельств свидетелей, собранных документах, включая электронные письма, текстовые сообщения, записи телефонных разговоров и полтора года расследования, подробно описываются попытки бывшего президента Дональда Трампа отменить результаты выборов 2020 года. Каждая глава примерно отражает презентацию следственных слушаний комитета в прошлом году.

Однако, как сообщают различные сами, не все стенограммы, содержащие больше важных новых деталей, чем сам отчет, и не все свидетельства были опубликованы.

В отчете также есть утверждения о том, что Трамп «контролировал» юридически сомнительные попытки выдвинуть фальшивые списки избирателей в семи штатах, в которых он проиграл, утверждая, что доказательства показывают, что он активно работал над «передачей фальшивых бюллетеней Коллегии выборщиков в Конгресс и Национальный архив», несмотря на опасения его адвокатов, что это может быть незаконным.

Комитет дал 11 рекомендаций, одна из главных — модернизация закона о выборах 135-летней давности, который Трамп и его союзники пытались использовать 6 января. Другая рекомендация заключалась в том, чтобы Конгресс изобрел способ запретить Трампу занимать федеральные должности в соответствии с Разделом 3 14-й Поправки, которая препятствует тем, кто «участвовал в восстании» или оказывал «помощь или утешение» врагу, находясь на занимаемой должности.

Комитет изложил ряд уголовных законов, которые, по его мнению, были нарушены и заявил, что есть доказательства передачи Трампа, Истмана и «других» в Департамент юстиции. В отчете утверждается, что есть доказательства для преследования Трампа по нескольким преступлениям, включая воспрепятствование официальному разбирательству, сговор с целью обмана Соединенных Штатов, сговор с целью предоставления ложных заявлений, помощи или пособничества восстанию, сговор с целью ранить или помешать офицеру и крамольный сговор.

Выводы были переданы комитетом в Департамент юстиции для принятия решения по Трампу и другим лицам из ближнего круга.

Стоит ли удивляться, что Трамп быстро раскритиковал отчет с моей соцсети Truth Social и остался неизменен своему основному утверждению, что выборы были сфальсифицированы?

Подробнее со всеми официальными документами и выводами комитета можно ознакомиться здесь.