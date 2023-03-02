Новая конспирология: в Украине войны нет

Прошел год с момента начал войны в Украине и это глобальное событие, изменившее жизнь всей планеты, как ни трагично и ужасно оно не было, вызвало всплеск дезинформации, продвигаемой ультраправыми (т.е. ярыми противниками вакцинации и одновременно поклонниками бывшего президента Дональда Трампа) в социальных сетях, утверждающих, что война в Украине – это все инсценировка и фейк.

По сообщению BBC, среди пользователей, распространявших фейки, были и те, кого забанили в твиттере, но после покупки сети Илоном Маском вернули обратно.

На самом деле нарратив, что война в Украине – фейк, не нов, он появился в первые дни вторжения России, и одним из ключевых “доказательств” было видео, которое, как утверждали распространители дезинформации, показывало “поддельные тела” в мешках для трупов. Позже выяснилось, что это видео было взято из репортажа австрийской газеты Osterreich о климатической акции протеста в Вене, прошедшей в начале февраля 2020 года, за два года до вторжения России.

Это видео уникально еще тем, что ранее оно уже использовалось все теми же конспирологами в качестве “доказательства” того, что смерти от Covid-19 сфальсифицированы. Просто универсальное доказательство на все случаи жизни!

Какие еще “аргументы” ультраправые используют сейчас в подтверждение своих тезисов, что война в Украине – фейк?

“Отсутствие военных съемок” или иных “доказательств” с фронта, что, по мнению некоторых ультраправых журналистов и инфлюенсеров (например, Catturd), ставит под сомнение реальность войны в Украине. Да-да, подобные утверждения возникают несмотря на миллионы письменных, видео свидетельств очевидцев. Редактор “Славянского Сакраменто” Руслан Гуржий лично ездил в Украину и побывал в прифронтовой зоне, как и многие другие журналисты и мировые СМИ, снял большое количество материалов; не говоря уже о заявлениях от правительств и агентств из многих стран мира, подтверждающих, что война идет и гибнут люди.

В Truth Social бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн поддержал утверждения Кэттурда, написав: “То, что сказал Кэттурд, и попробуйте сказать, что он неправ”.

“Зеленский просто играет роль”

Перепубликация видео из прежней жизни президента Украины Владимира Зеленского, когда он был игроком КВН и комедийным актером, и использование этих видео с целью “доказать”, что он просто играет роль главы государства.

Одним из самых известных людей, разделяющих это мнение, является Дональд Трамп-младший, сделавший репост клипа (твит набрал почти 9 миллионов просмотров), на котором Зеленский танцует на высоких каблуках и в коже, из пародийного видео 2014 года с комментарием:

“Чтобы мы понимали, это лидер новой религии левых, Украины. Он заменил лорда Фаучи, который заменил богиню Грету на посту лидера левого безумного движения. Отдай ему все свои деньги навсегда, неважно, сколько и за что… Боги сказали!»

“Дыра в киевской многоэтажке от попадания ракеты – фейк”.

Наверняка все помнят кадры многоэтажки в Киеве с огромной зияющей дырой после попадания в нее Российской ракеты, которые разошлись по всему миру. Тем не менее, для некоторых ультраправых – ракетный удар по жилому дому во второй день войны – это фейк. Особенно “усиливает” это утверждение то, что дом с тех пор был отремонтирован и частично реконструирован и, значит, никогда не подвергался ракетному удару. Поэтому вообще вся война является мистификацией.