Насилие среди подростков: откуда берется и как остановить?

Каждый третий молодой человек в США подвергается насилию во время свиданий. Последствия могут быть длительными и тяжелыми. В школах есть уроки полового воспитания, но немногие учат тому, как иметь здоровые отношения, не говоря уже о том, как устанавливать границы и прекращать нездоровые отношения.

Родители во многих случаях считают обсуждение романтических отношений или интимной близости табу. На еженедельном брифинге EMS 24 февраля, посвященном февралю как месяцу предотвращения насилия в подростковом возрасте, приглашенные спикеры подробно поговорили об этой проблеме. Среди них были и те, кто пережил интимное насилие в подростковом возрасте и сейчас прилагают свои усилия на его предотвращение посредством обучения сверстников и родителей.

Молодые люди достигают совершеннолетия, не зная, как создать любовные отношения или какие распознать, что, возможно, у них не все в порядке в их отношениях, – убеждена 17-летняя Ана Кампос, которая была влюблена, как говорится, “по уши” и думала, что все в порядке. Однако ее сестра со стороны увидела то, что Ана не замечала.

По словам Аны, ее бойфренд был очень манипулятивным. Он постоянно проверял ее телефон без ее разрешения и просто злился по пустякам. Уже два года она проходит терапию и она относится к растущему числу подростков-активистов, посвятивших себя просвещению сверстников об опасностях подросткового насилия на свиданиях и о том, как его предотвратить. Центры по контролю и профилактике заболеваний недавно отметили тревожный рост числа подростков, подвергшихся насилию на свиданиях: в 2021 году один из 12 подростков сообщил, что подвергся сексуальному. Некоторые опросы подростков сообщают, что число жертв гораздо больше и насилию подвергается каждый третий.

“Очень важно, чтобы молодежь высказывалась по этим вопросам, потому что они могут дать вам внутреннее представление о том, как сегодня выглядят отношения, как с близкими, так и с друзьями и со сверстниками,” — сказала Меган Танахаши, аналитик по коммуникациям California Partnership to End Domestic Violence.

Иша Рахеджа начала работать с женским приютом House of Ruth в прошлом году, она продвигала акцию Awareness through Art Showcase против насилия подростков на свиданиях в своей школе, но некоторым ее одноклассникам это было трудно принять – многие листовки, которые она расклеивала в кампусе, были сорваны.

“Для меня неудивительно, что разговор о насилии на свиданиях между подростками может рассматриваться некоторыми как табу,” — сказала девушка, сейчас она возглавляет клуб по реформе полового воспитания в своей школе, с ней работает одноклассница, чьи родители отказали ей в половом воспитании. Когда Рахеджа впервые заговорила с ней о насилии на свиданиях, ее одноклассница была ошеломлена и сказала, что, возможно, это неподходящая тема. Вскоре девушка стала регулярно посещать заседания клуба.

“Разговоры на личном уровне с людьми, чтобы превратить апатию среди студентов в сочувствие, помогли мне создать группу единомышленников и добиться дальнейшего прогресса,” — сказала она.

“Каждый день я езжу на автобусе. Это место, где я не раз подвергалась сексуальному насилию,” – сказала Майя Генри, которая не может чувствовать себя в безопасности в общественном транспорте. “Дело в том, что это навсегда лишает вас вашей невинности, и я не знаю, сможете ли вы когда-нибудь вернуть или забрать это.”

Сейчас она работает волонтером в Peace Over Violence, центре предотвращения насилия среди молодежи со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе. Майя говорит, что у ее друзей есть сеть друзей чтобы, когда кто-то выходит из дома, чтобы они могли отслеживать местонахождение друг друга.

По словам девушки, исцеление требует отучения от определенных моделей поведения, взглядов и стигм.

“Все начинается с сознательного усилия не осуждать себя или других… но на самом деле сесть с кем-то, кто, возможно, причинил насилие кому-то другому, и попытаться найти место, где вместо того, чтобы смотреть на него и думать о насилии, которое он причинил, подумайте о том потенциале, который у них есть, чтобы развернуть это насилие, извиниться, научиться и исправить свою ошибку.”

По словам девушки, восстановительное правосудие не может заставить травму исчезнуть, но может помочь как жертве, так и преступнику преодолеть ее. Майя отметила, что трудно быть радостным, не чувствуя себя в безопасности.

Арман Шарма учится на втором курсе в небольшой частной школе во Фримонте, на первом курсе он прошел курс под названием “Выбор”, в котором кратко упоминались отношения.

“Почему бы нам больше не учить отношениям? Все думают, что развитие отношений — это естественный навык, которым обладают все люди. Если бы это было правдой, почему мы видим, что каждый третий подросток в Америке подвергается насилию на свиданиях – физическому, сексуальному, эмоциональному или психологическому?” – спрашивает он.

Он отметил, что недостаточно регулируемые социальные сети с каждым днем представляют все большую угрозу для молодежи. По его словам, Instagram — это платформа, где виновные в насилии или хищники имеют легкий доступ к большому количеству молодежи.

“На Netflix есть такие фильмы, как «365 дней», которые буквально романтизируют изнасилование,” – поясняет он.

Арман Шарма говорит, что насилие среди подростков на свиданиях может затронуть всех, включая мужчин, и, на самом деле, маргинализированные группы, такие как ЛГБТ-сообщество, часто сталкиваются с гораздо более высоким уровнем такого насилия, но они недостаточно представлены в движении, направленном на его прекращение.

“Это не имеет смысла, потому что мы не можем пытаться решить проблему, которая затрагивает всех, если все не вовлечены,” — сказал он.

“Разговор следует начинать дома,” — говорит Кэнди Льюис, генеральный директор и президент Центра положительных результатов и основатель организации Black Women Leaders of Los Angeles. Наблюдательный совет назвал Льюис женщиной года в 2017 году. Она работает с молодежью и родителями по вопросам домашнего насилия, сексуальных посягательств и предотвращения самоубийств.

“Важно говорить с нашими детьми о том, что такое здоровые отношения, что является приемлемым поведением, а что неприемлемым,” — утверждает Кэнди Льюис. “Мы все хотим, чтобы нас любили, и мы хотим, чтобы нас принимали. И поэтому, если мы не получаем того внимания, которое нам нужно, мы пойдем и будем искать негативное внимание.”

“Это по-прежнему внимание, и мы собираемся получить его везде, где только сможем,” – предостерегает она.

“Ваш ребенок действительно хочет знать, что вы заботитесь о нем, потому что, если вы не потратите время на то, чтобы поговорить с ним, это сделает кто-то другой. И этот другой человек может быть насильником,” – предупреждает всех родителей и подростков Кэнди Льюис.