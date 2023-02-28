Голливудский актер Стивен Сигал получил Орден Дружбы «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества».

Согласно порталу правовой информации РФ, Сигал является специальным представителем МИДа РФ по гуманитарным связям с США и Японией.

Как известно, голливудский актер является гражданином России с 2016 г. Паспорт он получил лично из рук президента РФ Владимира Путина.

Как сообщается, Стивен Сигал не порицает российские действия в отношении Киева. В частности, он поддерживает нарратив Кремля о присутствии нацизме в Украине.