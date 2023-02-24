Зеленский: сопротивление украинцев показало, что стоит бороться за каждый завтрашний день

Украинский президент выступил с обращением в мрачную годовщину российского вторжения в страну, передает VOA.

Президент Украины пообещал в пятницу добиться победы в 2023 году, выступая в связи мрачной годовщиной российского вторжения, которое перевернуло жизни всех украинцев и поставило под угрозу безопасность Европы.

По словам Владимира Зеленского, это был «самый длинный день» в Украине, но упорное сопротивление страны год спустя доказало, что «за каждый завтрашний день стоит бороться».

В день памяти, размышлений и слез тональность выступления президента Украины отразила национальную стойкость украинцев перед лицом крупнейшей и самой смертоносной войны в Европе с 1945 года. Зеленский сказал, что украинцы доказали свою непобедимость в течение «года боли, печали, веры и единства».

«Мы стоим ровно год», – сказал Зеленский. 24 февраля 2022 года, по его словам, стал «самым длинным днем в нашей жизни. Самым тяжелым днем в нашей современной истории. Мы рано проснулись и с тех пор не заснули».

«Мы стали одной семьей. Среди нас больше нет чужих. Украинцы приютили украинцев, открыли свои дома и сердца тем, кто был вынужден бежать от войны, – заявил украинский президент. – Мы выдерживаем все угрозы, обстрелы, кассетные бомбы, крылатые ракеты, дроны-камикадзе, отключения электроэнергии и холод. Мы сильнее этого».