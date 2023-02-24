США ввели новый масштабный пакет санкций против России

В новом санкционном списке – вице-премьер Голикова, 9 министров, пропагандистка Ольга Скабеева, куратор Запорожской АЭС Олег Романенко и основные предприятия военной и гражданской атомной отрасли России, сообщает VOA.

Министерство финансов и Госдепартамент США в годовщину российского вторжения в Украину объявили о новых, широкомасштабных санкциях против российских компаний, чиновников, военных, пропагандистов, а также против иностранных компаний, помогающих России уходить от санкций и поставляющих вооружения в Россию.

Кроме того, США объявили увеличение пошлин на импорт более чем на 100 российских металлов, полезных ископаемых и продуктов химической промышленности. Общий размер увеличения пошлин составил примерно 2,8 миллиарда долларов.

В частности, указом президента Байдена тарифы на большинство импорта российских металлов и металлопродукцию увеличиваются до 70 процентов, а на другие товары – до 35 процентов.

Госдепартамент США ввел санкции в отношении 60 высокопоставленных российских чиновников, включая вице-премьера Татьяны Голиковой, 9 министров, включая глав Минкульта, МЧС, Минспорта, Минэнерго и Минцифры, глав регионов, десятков других российских должностных лиц и организаций, а также россиян, причастных к краже зерна из Украины.

Под персональные санкции попали лица, причастные к незаконному контролю России украинской Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), среди них – Олег Романенко, назначенный курировать ЗАЭС.

Среди пропагандистов под санкции попала Ольга Скабеева.

Госдепартамент также ввел визовые ограничения против на более чем 1200 российских военнослужащих. В пресс-релизе Госдепартамента отдельно отмечается, что въезд в США запрещен 3 военным чиновникам: Артему Городилову, Алексею Булгакову и Александру Васильеву, которые виновны в грубых нарушениях прав человека, совершенных в отношении украинских военнопленных и гражданских лиц.

В списке предприятий, попавших под санкции американского Минфина – 3 российских ключевых предприятия, занимающиеся разработкой и эксплуатацией российского ядерного оружия, а также 3 российских гражданских атомных предприятия в организационной структуре Росатома.

В новом санкционном пакете Минфина США – 22 физических лиц и 83 юридических лиц, включая 11 российских банков.

Среди иностранных компаний и лиц, попавшими под санкции за помощь России в обходе санкций, в списке Минфина США числятся швейцарско-итальянский бизнесмен Вальтер Моретти и сеть его партнеров и компаний, которые тайно закупали секретные западные технологии и оборудование для российских спецслужб и российских Вооруженных сил, включая гидравлические прессы, комплекты вооружений и бронезащиту.