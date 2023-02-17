Судья приговорил славянина к 20 годам тюремного заключения за торговлю наркотиками

В среду с 35-летнего Владислава Н.Манцевича, бывшего жителя Мэриленда, были сняты обвинения в непредумышленном убийстве в обмен на признание вины за распространение фентанила. Сам Манцевич в свое время прошел программу лечения наркозависимости в Центре лечения Serenity в Мэриленде и участвует в метадоновой программе во Флориде, где сейчас находится.

Ранее он обвинялся в непредумышленном убийстве своего друга Джастина Рэя Миллера, который умер в 2020 году, как заключил судмедэксперт, от передозировки наркотиков – кокаина, двух видов фентанила, героина и этанола. По словам помощника прокурора Брока Шрайвера, невозможно доказать, что фентанил, который принес подсудимый, был единственной причиной смерти Миллера.

Помощник прокурора заявил, что Манцевич обычно снабжал Миллера наркотиками, но обвинение в непредумышленном убийстве необоснованно построено на основании заключения судмедэксперта о том, что Миллер умер от наркотиков.

Судья приговорил Манцевича к 20 годам тюремного заключения и назначил три года испытательного срока под надзором, которые могут быть переведены во Флориду, где сейчас живет Манцевич, и он не должен иметь контактов с семьей Миллер.