Байден: Путин думал, что сможет переиграть нас, но он жестоко ошибся

Президент выступил с заявлением по поводу своего визита в Киев, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден заявил в понедельник, что он посетил Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и подтвердить непоколебимую и неизменную приверженность США демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины.



«Когда Путин почти год назад начал свое вторжение, он думал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что сможет переиграть нас. Но он жестоко ошибся», – подчеркнул Байден.

Президент рассказал, что имел продолжительную беседу с Зеленским и его командой о поддержке, которую США оказывают Украине. В ходе беседы Байден объявил о новых поставках критически важной техники, включая артиллерийские снаряды, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения, чтобы помочь защитить население Украины от бомбардировок с воздуха.

Президент Байден сообщил, что в конце недели США объявят о введении дополнительных санкций против компаний, пытающихся уклониться от санкций и поддержать российскую военную машину.

«За последний год Соединенные Штаты создали коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, чтобы помочь защитить Украину с помощью беспрецедентной военной, экономической и гуманитарной поддержки, – и эта поддержка будет продолжаться», – подчеркнул Байден.

Глава Белого дома остановился и на своей предстоящей поездке в Польшу, где он планирует встретиться с президентом страны Анджеем Дудой и лидерами союзников США на восточном фланге НАТО, а также выступить с речью о том, как США намерены и в дальнейшем сплачивать мир во имя поддержки народа Украины и защиты фундаментальных прав человека, сформулированных в Уставе ООН.

Как сообщает газета The Washington Post со ссылкой на журналистов, сопровождавших Байдена, президент прибыл в Киев в 8 утра по местному времени. Его встречала посол США в Украине Бриджит Бринк.



Около 8:30 утра президент подъехал к Мариинскому дворцу, официальной резиденции президента Украины в Киеве, где у входа его встретили Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская.



Байден оставил запись в гостевой книге дворца, сфотографировался с Зеленским и Еленой Зеленской и поприветствовал официальных лиц США и Украины.

«Для меня большая честь снова оказаться в Киеве, чтобы выразить солидарность и дружбу со свободолюбивым народом Украины, господин президент», — написал Байден в гостевой книге. — Пожалуйста, примите мое глубочайшее уважение за ваше мужество и лидерство. Слава Украине! (Slava Ukraini!) Джо Байден».



По завершении официальной части приема президенты провели закрытую встречу.



В 11:19 утра Байден выехал из Мариинского дворца в Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве, древнейший собор Украины.



Перед входом в монастырь два президента совершили короткую прогулку. Как сообщается, именно в этот момент новость о том, что президент Байден находится в Киеве, стала первой строчкой мировых новостей.



Байден и Зеленский посетили собор. Когда они выходили из него, в городе были слышны сирены воздушной тревоги. Президент США и президент Украины возложили венок к памятнику украинцам, погибшим в боях с российскими военными, начиная с 2014 года.



В 11:40 кортеж Байдена выехал в посольство США в Украине, где президент пробыл примерно 45 минут, после чего журналисты сообщили, что он покинул Киев незадолго до 2 часов дня по местному времени.